Пьеса «Еврейское счастье»
Крепкая семейная пара, живущая в Израиле, планируют выгодно выдать единственную дочь замуж. Но, чтобы свадьба состоялась не хватает только одного документа – их собственного брачного договора.
А была ли у них самих свадьба четверть века назад? А осталась ли любовь? Вместе с поиском важного семейного документа герои, по сути дела, пытаются обнаружить и незамеченно потерянную, словно ушедшую с годами в бытовые проблемы и каждодневные заботы, любовь.
Удастся ли им выдать дочь замуж и не разрушить свою семью? Готов ли обаятельный, но деспотичный глава семьи к тому, чтобы завоевать собственную супругу, осмелившуюся показать характер?
Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Александр Самойленко, Игорь Письменный, Андрей Чадов и Филипп Васильев обеспечат взрыв чувств, одесский юмор, и русский «авось» в спектакле «Еврейское счастье».
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
4 декабря 2019, среда
19:00
5 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 декабря, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
8 декабря, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
7 декабря, суббота 23:00
₽ Билеты: 300 ₽