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Пьеса «Еврейское счастье»

Пьеса «Еврейское счастье»

Крепкая семейная пара, живущая в Израиле, планируют выгодно выдать единственную дочь замуж. Но, чтобы свадьба состоялась не хватает только одного документа – их собственного брачного договора.
 
А была ли у них самих свадьба четверть века назад? А осталась ли любовь? Вместе с поиском важного семейного документа герои, по сути дела, пытаются обнаружить и незамеченно потерянную, словно ушедшую с годами в бытовые проблемы и каждодневные заботы, любовь. 
 
Удастся ли им выдать дочь замуж и не разрушить свою семью? Готов ли обаятельный, но деспотичный глава семьи к тому, чтобы завоевать собственную супругу, осмелившуюся показать характер?
 
Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Александр Самойленко, Игорь Письменный, Андрей Чадов и Филипп Васильев обеспечат взрыв чувств, одесский юмор, и русский «авось» в спектакле «Еврейское счастье».
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
4 декабря 2019, среда
19:00
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Аффинаж
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5 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
ТоЛЧёк
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15 декабря, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 325 ₽
Спасибо, сердце
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8 декабря, воскресенье 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Шоу артистов из программ «Смеяться разрешается», «Измайловский парк»
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8 января, среда 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 700-2100 ₽
Чёрный вторник
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21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Открытие нового клубного пространства
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7 декабря, суббота 23:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
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