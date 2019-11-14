Житель Пролетарского округа Тулы пытался нажиться на пяти иностранцах

Тульские полицейские выявили случай фиктивной постановки на учет иностранцев. По имеющейся на настоящее время информации, 33-летний мужчина зарегистрировал в Пролетарском округе пятерых иностранных граждан.

«При этом никому из них он не предоставил фактического места для проживания, нарушив тем самым действующее законодательство. Подозреваемый признался в содеянном. В УМВД России по г. Туле выясняют все детали происшествия», – сообщает пресс-служба региональной полиции.