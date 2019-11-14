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Житель Пролетарского округа Тулы пытался нажиться на пяти иностранцах

Житель Пролетарского округа Тулы пытался нажиться на пяти иностранцах

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.

Тульские полицейские выявили случай фиктивной постановки на учет иностранцев. По имеющейся на настоящее время информации, 33-летний мужчина зарегистрировал в Пролетарском округе пятерых иностранных граждан. 
 
«При этом никому из них он не предоставил фактического места для проживания, нарушив тем самым действующее законодательство. Подозреваемый признался в содеянном. В УМВД России по г. Туле выясняют все детали происшествия», – сообщает пресс-служба региональной полиции. 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:55 +5
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