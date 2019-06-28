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Фестиваль «Толстой» представил специальных гостей
Агриппина Стеклова.

Фестиваль «Толстой» представил специальных гостей

В этом году ими станут актеры Национального театра Китая, британская писательница Вив Гроскоп и заслуженная артистка России Агриппина Стеклова.

6 июля в 15.00 в творческом индустриальном кластере «Октава», который в этом году выступает партнером параллельной программы, состоится встреча с британской писательницей, автором книги «Саморазвитие по Толстому» Вив Гроскоп. Она представит свою книгу публике, а также побеседует о восприятии русской литературы на Западе и комическом потенциале нашей классики с Игорем Кириенковым — креативным редактором электронной библиотеки Bookmate и автором Telegram-канала о литературе и искусстве The Weird and the Eerie.

 

Журналистка, писательница и стендап-комик Вив Гроскоп — выпускница Школы славистики Университетского колледжа Лондона, в 1990-е годы изучавшая русский язык в Санкт-Петербурге.

Павел Басинский, писатель, литературовед:

Павел Басинский

«Вив Гроскоп написала самую веселую книгу о русской литературе. Ирония чувствуется уже в названии глав: „Евгений Онегин“: Как не быть врагом самому себе», «Три сестры»: Как жить хорошо там, где мы есть". Она с Онегиным на дружеской ноге. Она верит, что опыт Анны Карениной может чему-то научить современную женщину, а охи и вздохи чеховских трех сестер — «В Москву, в Москву!» — актуальны и сейчас. И она права. Величие классики не в том, что она классика, а в том, что она остается современностью.

6 июля в 19.00 в Ясной Поляне состоится читка второго акта пьесы Льва Толстого «Плоды просвещения» актерами Национального театра Китая. Примечательно, что именно эта пьеса впервые была поставлена в Ясной Поляне 130 лет назад, и процесс работы над ней стал уникальным опытом взаимодействия между драматургом и актерской труппой.
В этом году актеры из Китая познакомят зрителей с фрагментом текста пьесы в формате чтения по ролям, который чаще всего используется во время подготовки и репетиций спектакля. Наряду с эскизами спектаклей, в данном случае читка становится особенным способом представления произведения публике или говоря другими словами — перформансом.

 

7 июля в 16.00 состоится открытый разговор программного директора фестиваля Павла Руднева с заслуженной артисткой России, ведущей актрисой театра «Сатирикон» Агриппиной Стекловой. Они обсудят, существуют ли границы в творчестве и жизни, легко ли расти в актерской семье и воспитывать детей-актеров, является ли постоянство союзником или врагом творческой личности.

Выпускница курса Марка Захарова в ГИТИСе, Агриппина Стеклова с 1995 года состоит в труппе театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. За роль в спектакле Юрия Бутусова «Чайка», поставленную на сцене родного для нее театра, стала лауреатом Премии Станиславского. В своих интервью актриса часто повторяет, что театр для нее важнее кинематографа:

– Жаль ради съемок во второстепенных сериалах отказываться от работы в театре, который для меня всегда на первом месте, — говорит актриса.

Тем не менее на ее счету более 50 ролей в фильмах и сериалах. В их числе «Жила-была одна баба», «Наследники», «Клинч» (в этом фильме актриса сыграла с нашей землячкой Асей Домской, «Географ глобус пропил», «Инсайт», «Райские кущи» «Доктор Преображенский (2018).

Открытый разговор — это новый формат исследования современного театрального процесса в рамках фестиваля в Ясной Поляне, подразумевающий неформальное общение с актерами, режиссерами, драматургами.

В беседу также будут вовлечены и зрители, которые смогут задать участникам свои вопросы.

Театральный фестиваль «Толстой» пройдет с 4 по 7 июля 2019 года в музее-усадьбе «Ясная Поляна» при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Тульской области и Госкорпорации «Ростех». Фестиваль показывает свежие идеи и образы, которые наши современники находят в текстах Толстого, и объединяет спектакли из разных регионов России и стран мира.

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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 15:30 0
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