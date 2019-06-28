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В Суворовском районе легковушка снесла газовую трубу: погиб мужчина
Фото из группы ВКонтакте "Подслушано в Суворове".

В Суворовском районе легковушка снесла газовую трубу: погиб мужчина

В ДТП также пострадала женщина.

Как сообщают очевидцы, в ночь на 28 июня в поселке Черепеть Суворовского района произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб мужчина.
 
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением и вылетел в кювет, сбив газовую трубу. Кроме того, в результате происшествия пострадала и была госпитализирована находившаяся в машине женщина.
 
На месте происшествия, помимо полиции и медиков, работали несколько пожарных расчетов и газовая служба. Причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:36 +3
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