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Фестиваль «Толстой» в «Октаве»: программа, Вив Гроскоп и психологический подкаст
Фото предоставлено пресс-службой творческого индустриального кластера «Октава».

Фестиваль «Толстой» в «Октаве»: программа, Вив Гроскоп и психологический подкаст

Подкаст создадут на основе открытого интервью с британской писательницей Вив Гроскоп, автором книги «Саморазвитие по Толстому».

Встреча с писательницей пройдет 6 июля в 15.00 в рамках параллельной программы фестиваля.

Вив Гроскоп хорошо знакома с русской литературой. Она окончина Школу славистики Университетского колледжа Лондона, в 1990-е годы изучала русский язык в Санкт-Петербурге, а позднее была приглашенным редактором российского Vogue. Писательница публикуется в The Guardian, Evening Standard, The Observer, Daily Mail, рассказывая об искусстве, книгах, массовой культуре и текущих событиях, часто с феминистским уклоном.

Вив Гроскоп представит тульской публике книгу «Саморазвитие по Толстому», в которой она предлагает применять в жизнь, то что мы черпаем из чтения классических произведений русской литературы. Из великих классических романов она вынесла много полезных советов. Все её находки вылились в «Саморазвитие по Толстому» — упоительно смешное произведение, способное не только продемонстрировать знакомых каждому классиков с новой стороны, но и помочь разобраться в себе.

Павел Басинский, писатель, литературовед

Павел Басинский

- Вив Гроскоп написала самую веселую книгу о русской литературе. Ирония чувствуется уже в названии глав: «Евгений Онегин»: Как не быть врагом самому себе», «Три сестры»: Как жить хорошо там, где мы есть». Она с Онегиным на дружеской ноге. Она верит, что опыт Анны Карениной может чему-то научить современную женщину, а охи и вздохи чеховских трех сестер — «В Москву, в Москву!» — актуальны и сейчас. И она права. Величие классики не в том, что она классика, а в том, что она остается современностью.


Встреча пройдет в формате открытого интервью Игорю Кириенкову, креативному редактору электронной библиотеки Bookmate и автору Telegram-канала о литературе и искусстве The Weird and the Eerie. Вив Гроскоп и Игорь Кириенков поговорят о восприятии русской литературы на Западе и комическом потенциале нашей классики. Беседа будет записываться на микрофоны завода «Октава», итогом станет полноценный подкаст, который появится в соцсетях кластера и на популярных подкаст-площадках.

 


Для участия требуется предварительная регистрация по ссылке.

«Октава» стала партнером параллельной программы переименнованого фестиваля «Толстой» в прошлом году. Тогда в кластере с лекцией «Классика в цифровую эпоху» выступила телеведущая Фёкла Толстая.

Параллельная программа фестиваля

6 июля на «Октаве» пройдут и другие мероприятия параллельной программы фестиваля.

С 12.00 в лектории библиотеки пройдет чтение детских произведений Л. Н. Толстого на французском языке с переводом, а во и внутреннем дворе кластера юные гости смогут поиграть в городки и другие дворовые игры.

В музее Станка в 17.00 состоится экскурсия по залу временных экспозиций. В рамках выставки «Изобретая велосипед: Тула 2019» медиаторы расскажут об увлечениях Л. Н. Толстого. Таких, как Толстой, сейчас называют Trendsetter — человек, воспринимающий новые идеи раньше других и своим примером внедряющий новшества. Он и сейчас был бы в тренде: адепт здорового образа жизни, вегетарианец, любитель гаджетов, велосипедист, введший в обиход буккроссинг. Экскурсия продлится 40 минут.

На третьем этаже кластера в 15.00 начнется трехчасовой творческий перфоманс «Поисковая группа» от независимой театральной компании «Барабан». В программе два учебно-тренировочных блока и финальный блок постановочного перфоманса.

Основатели независимой театральной компании «Барабан» примут участие в театральной постановке «Каренины», которая войдет в программу фестиваля.

Директор кластера Анна Осипова.

Анна Осипова

- В прошлом году, буквально через два месяца после открытия, «Октава» стала партнером параллельной программы фестиваля Толстой Weekend — тогда с большим успехом прошла встреча с Феклой Толстой. Приятно отметить, что год спустя «Октава» стала полноценной сателлитной площадкой фестиваля Толстой, количество мероприятий в кластере заметно увеличилось. Здесь не только состоится встреча с писательницей Вив Гроскоп, но и пройдет творческий перфоманс от независимой театральной компании «Барабан», в библиотеке кластера прочтут детские произведения Толстого, а во дворе «Октавы» можно будет поиграть в старинные дворовые игры.

 

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Автор: Настя Якушина, сегодня, в 13:10 0
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