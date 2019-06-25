Фестиваль «Толстой» в «Октаве»: программа, Вив Гроскоп и психологический подкаст
Подкаст создадут на основе открытого интервью с британской писательницей Вив Гроскоп, автором книги «Саморазвитие по Толстому».
Встреча с писательницей пройдет 6 июля в 15.00 в рамках параллельной программы фестиваля.
Вив Гроскоп хорошо знакома с русской литературой. Она окончина Школу славистики Университетского колледжа Лондона, в 1990-е годы изучала русский язык в Санкт-Петербурге, а позднее была приглашенным редактором российского Vogue. Писательница публикуется в The Guardian, Evening Standard, The Observer, Daily Mail, рассказывая об искусстве, книгах, массовой культуре и текущих событиях, часто с феминистским уклоном.
Вив Гроскоп представит тульской публике книгу «Саморазвитие по Толстому», в которой она предлагает применять в жизнь, то что мы черпаем из чтения классических произведений русской литературы. Из великих классических романов она вынесла много полезных советов. Все её находки вылились в «Саморазвитие по Толстому» — упоительно смешное произведение, способное не только продемонстрировать знакомых каждому классиков с новой стороны, но и помочь разобраться в себе.
Павел Басинский, писатель, литературовед
Павел Басинский
- Вив Гроскоп написала самую веселую книгу о русской литературе. Ирония чувствуется уже в названии глав: «Евгений Онегин»: Как не быть врагом самому себе», «Три сестры»: Как жить хорошо там, где мы есть». Она с Онегиным на дружеской ноге. Она верит, что опыт Анны Карениной может чему-то научить современную женщину, а охи и вздохи чеховских трех сестер — «В Москву, в Москву!» — актуальны и сейчас. И она права. Величие классики не в том, что она классика, а в том, что она остается современностью.
Встреча пройдет в формате открытого интервью Игорю Кириенкову, креативному редактору электронной библиотеки Bookmate и автору Telegram-канала о литературе и искусстве The Weird and the Eerie. Вив Гроскоп и Игорь Кириенков поговорят о восприятии русской литературы на Западе и комическом потенциале нашей классики. Беседа будет записываться на микрофоны завода «Октава», итогом станет полноценный подкаст, который появится в соцсетях кластера и на популярных подкаст-площадках.
Для участия требуется предварительная регистрация по ссылке.
«Октава» стала партнером параллельной программы переименнованого фестиваля «Толстой» в прошлом году. Тогда в кластере с лекцией «Классика в цифровую эпоху» выступила телеведущая Фёкла Толстая.
6 июля на «Октаве» пройдут и другие мероприятия параллельной программы фестиваля.
С 12.00 в лектории библиотеки пройдет чтение детских произведений
В музее Станка в 17.00 состоится экскурсия по залу временных экспозиций. В рамках выставки «Изобретая велосипед: Тула 2019» медиаторы расскажут об увлечениях
На третьем этаже кластера в 15.00 начнется трехчасовой творческий перфоманс «Поисковая группа» от независимой театральной компании «Барабан». В программе два учебно-тренировочных блока и финальный блок постановочного перфоманса.
Основатели независимой театральной компании «Барабан» примут участие в театральной постановке «Каренины», которая войдет в программу фестиваля.
Директор кластера Анна Осипова.
Анна Осипова
- В прошлом году, буквально через два месяца после открытия, «Октава» стала партнером параллельной программы фестиваля Толстой Weekend — тогда с большим успехом прошла встреча с Феклой Толстой. Приятно отметить, что год спустя «Октава» стала полноценной сателлитной площадкой фестиваля Толстой, количество мероприятий в кластере заметно увеличилось. Здесь не только состоится встреча с писательницей Вив Гроскоп, но и пройдет творческий перфоманс от независимой театральной компании «Барабан», в библиотеке кластера прочтут детские произведения Толстого, а во дворе «Октавы» можно будет поиграть в старинные дворовые игры.