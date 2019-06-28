Туляков приглашают узнать «Тайны старой крепости»

29 июня Объединение историко-краеведческий и художественный музей приглашает на экскурсию по выставке «Тайны старой крепости». Экспозиция находится в башнях Тульского кремля и проводится в рамках празднования его 500-летия.

В Ивановской башне посетителям предложат посмотреть исторические реконструкции костюмов и вооружения защитников тульской крепости периода XVI-XVII столетий.

Вторая выставка расположена в Никитской башне и охватывает три яруса. Там можно ознакомиться с историей судопроизводства XVI—XVII вв. и воссозданных интерьеров обороны крепости периода XVI—XVII вв. Второй и третий ярусы открыты впервые.

Начало экскурсии в 14.00.

Возрастная категория: 6+

Стоимость участия: взрослые — 300 руб., пенсионеры, студенты, школьники — 200 руб.