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Туляков приглашают узнать «Тайны старой крепости»

Туляков приглашают узнать «Тайны старой крепости»

Выставка приурочена к празднования 500-летия кремля.

29 июня Объединение историко-краеведческий и художественный музей приглашает на экскурсию по выставке «Тайны старой крепости». Экспозиция находится в башнях Тульского кремля и проводится в рамках празднования его 500-летия.
 
В Ивановской башне посетителям предложат посмотреть исторические реконструкции костюмов и вооружения защитников тульской крепости периода XVI-XVII столетий.
 
Вторая выставка расположена в Никитской башне и охватывает три яруса. Там можно ознакомиться с историей судопроизводства XVI—XVII вв. и воссозданных интерьеров обороны крепости периода XVI—XVII вв. Второй и третий ярусы открыты впервые.
 
 
Начало экскурсии в 14.00.
Возрастная категория: 6+
Стоимость участия: взрослые — 300 руб., пенсионеры, студенты, школьники — 200 руб.
Подробная информация на сайте museum-tula.ru
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:12 +1
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