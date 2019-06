Фестиваль «Дикая Мята»: график выступлений артистов

Фото из архива Myslo.

Всего на сценах «Дикой Мяты» за три дня пройдут 100 концертов. Перед поклонниками выступят главные российские исполнители, мировые звезды, герои инди-сцены, электронная музыка, а также набирающие популярность музыканты.



Line-up 2019: «Мумий Тролль», Primal Scream, «Аквариум», Баста, Дельфин, Faithless DJ Set, The Hatters, Dubioza Kolektiv, Монеточка, «Тараканы!», The Great Machine, Alai Oli, «кАчевники», James Leg, Нейромонах Феофан, «Кирпичи», Shortparis, «Альянс», OLIGARKH, Ivan & The Parazol, «Комсомольск», DaKooka, EUT, Марлины, Sirotkin, The Blind Suns, Zventa Sventana, Radioslam, Messer Chups, Lola Marsh, Анна Пингина, Caleb Hawley, «Заточка», Junkyard Storytellaz, «Казускома», Vurro, Cut’n’Bass, «НагУаль», Vice Versa, «Нотэбёрд», «СОВА», Эрика Лундмоен и др.



Публикуем расписание выступлений.

28 июня

17.45 Vasiliev Groove. Сцена Sirena

18.00 Мария Шерер. Сцена Sirena

18.10 Наедине. Сцена Willy Boys Club

18.20 Kosmonavty. Сцена Titana

18.50 Л.О. М.О. Сцена Sirena

19.10 Stone Submarines. Сцена Willy Boys Club

19.20 DaKooka. Сцена Titana

19.50 Монеточка. Сцена Sirena

20.10 Заточка. Сцена Willy Boys Club

20.20 Caleb Hawley. Сцена Titana



20.50-22.15 Перерыв на сценах Willy Boys Club и Titana



21.00 Primal Scream. Сцена Sirena

22.15 Нуки. Сцена Willy Boys Club

22.15 Сироткин Сцена Titana

22.15 Баста. Сцена Sirena

23.15 Vurro. Сцена Willy Boys Club

23.20 Kirara. Сцена Titana

23.30 Zventa Sventana. Сцена Sirena

00.30 James Leg. Сцена Willy Boys Club

00.30 Антоха М. С. Сцена Titana

1.50 Тинтал. Сцена Willy Boys Club

1.45 Cut 'N' Bass. Сцена Titana

29 июня

12.10 STRESSOR. Сцена Willy Boys Club

12.20 Максим Свобода. Сцена Titana

12.30 Сахарный человек. Сцена Sirena

13.10 Nizkiz. Сцена Willy Boys Club

13.20 Андеграунд. Сцена Titana

14.00 Комсомольск. Сцена Sirena

14.10 Vice Versa. Сцена Willy Boys Club

14.20 ДаБац. Сцена Titana

15.00 Альянс. Сцена Sirena

15.10 TRITIA. Сцена Willy Boys Club

15.20 Нотэбёрд. Сцена Titana

16.00 Lola Marsh. Сцена Sirena

16.10 Messer Chups. Сцена Willy Boys Club

16.20 СОВА. Сцена Titana

17.00 Анна Пингина. Сцена Sirena

17.10 Вася Васин. Сцена Willy Boys Club

17.20 VERA. Сцена Titana

18.00 Ivan & The Parazol. Сцена Sirena

18.10 Макс Гирко. Сцена Willy Boys Club

18.20 Parks, Squares аnd Alleys. Сцена Titana

19.00 Качевники. Сцена Sirena

19.10 Titty Twister. Сцена Willy Boys Club

19.20 Дайте танк (!). Сцена Titana

20.00 Dubioza Kolektiv. Сцена Sirena

20.00 Starcardigan. Сцена Willy Boys Club

20.20 nARTa. Сцена Titana



21.00-21.45 Технический перерыв на сцене Sirena



21.00 Shortparis. Сцена Willy Boys Club

21.00 EUT. Сцена Titana

21.45 Аквариум. Сцена Sirena



21.45-23.15 Технический перерыв на сценах Willy Boys Club и Titana



23.15 Нейромонах Феофан. Сцена Sirena

23.15 StandUp вечеринка телеканала ТНТ4. Willy Boys Club

23.15 Эрика Лундмоен. Сцена Titana

00.15 The Blind Suns. Сцена Willy Boys Club

00.15 Дельфин. Сцена Titana

1.20 Тараканы! Сцена Willy Boys Club

1.30 OLIGARKH. Сцена Titana

30 июня

12.10 Кирпичи. Сцена Willy Boys Club

12.20 Rhythm Rebels. Сцена Titana

13.00 Марлины. Сцена Sirena

13.10 Junkyard Storytellaz. Сцена Willy Boys Club

13.20 Доза Радости. Сцена Titana

14.10 Radioslam. Сцена Willy Boys Club

14.20 Wild Brass feat. T.Check. Сцена Titan

15.10 Казускома. Сцена Willy Boys Club

15.20 Groove Dealers. Сцена Titana

16.00 Alai Oli. Сцена Sirena

16.10 The Great Machine. Сцена Willy Boys Club

16.20 Нагуаль. Сцена Titana

17.00 The Hatters. Сцена Sirena

18.45-20.00 Мумий Тролль. Сцена Sirena

Что еще интересного будет на «Дикой Мяте»

По традиции, кроме качественной музыки гостей ждет море других развлечений для всей семьи: увлекательные мастер-классы, детский сад, аттракционы, фуд-корт, маркет экоеды и дизайнерских вещей, кинотеатр и лекторий и многое другое. Для гостей будут работать палаточный лагерь, ярмарки и спортивные площадки.

Как добраться до фестивальной площадки

Туляки могут добраться на электричке от Московского вокзала по маршруту «Тула 1 — Москва Курская» до станции Тарусская. Время в пути примерно один час.



В дни фестиваля (28, 29, 30 июня) от станции Тарусская до «Дикой Мяты» курсируют регулярные фестивальные маршрутки (стоимость будет известна ближе к дате проведения фестиваля).



Для тех, кто едет на машине, — прямая ссылка для Яндекс.НАВИГАТОРа.



Для меломанов из других городов будет запущен автобусный тур. Автобусы будут следовать из Москвы, Калуги, Обнинска, Твери, Нижнего Новгорода, Брянска, Санкт-Петербурга, Орла, Рязани, Ростова, Краснодара и Воронежа. Поклонникам просто нужно найти в списке свой город и присоединиться к единомышленникам.