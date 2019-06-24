Объявлена детская программа «Дикой Мяты»

Уже в эти выходные, с 28 по 30 июня, при поддержке правительства Тульской области в Алексинском районе в деревне Бунырево пройдет фестиваль мировой музыки «Дикая мята».

В этом году вокруг детской рок-сцены на фестивале вырастет целый город, где главными хозяевами станут самые юные посетители! Традиционно на «Дикой Мяте» будет работать детский сад. Здесь можно оставить ребенка с заботливыми педагогами, которые точно не дадут ему заскучать: они поиграют с детьми в подвижные и интеллектуальные игры, проведут конкурсы, а перед сном даже прочитают сказку на ночь!

На детской площадке будет установлен шатер мастер-классов, где каждый день для юных посетителей будут проводиться разные занятия.

Также проект «Маленький Самолётик» проведет мастер-классы, на которых малыши научатся делать собственные модели и даже примут участие в импровизированных соревнованиях.

В шатре рок-школы Вадима Германова пройдут интерактивные занятия, на которых все желающие смогут поиграть на музыкальных инструментах, а в субботу игротека семьи Никитиных приглашает принять участие в развивающих играх.

Также специальную программу для детей подготовили благотворительные фонды. В воскресенье в 11.00 все желающие приглашаются на спектакль для всей семьи, который состоится на детской рок-сцене!

Второй год подряд одна из фестивальных сцен будет полностью отдана детским рок-группам. Возраст музыкантов — от 5 до 14 лет.

Никаких натянутых улыбок, фонограмм и постановочных номеров — на Детской рок-сцене, как и на остальных сценах «Дикой Мяты», музыканты играют только хорошую музыку и дарят зрителям неподдельные эмоции!

Впервые на детской площадке «Дикой Мяты» открывается детский фудкорт, где точки питания были отобраны специально для юных посетителей. А на детском маркете вы найдете множество товаров для детей: игрушки, одежду, книги, канцелярию и многое другое. В «Семейном» кемпинге для самых маленьких меломанов и их родителей будет открыта комната матери и ребенка с пеленальными столами, стиральными машинками, СВЧ и плитами.