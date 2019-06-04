Новые участники «Дикой Мяты»: Антоха МС, дальневосточный Linkin Park и Вася Васин

На фото Антон Кузнецов (Антоха МС). Из профиля @antohamc.

Главной новостью недели стало выступление хип-хоп-музыканта Антохи МC. Поклонники «Дикой Мяты» ждали его несколько лет, в этом году организаторы исполнили их пожелание.

Выступления Антохи МC пропитаны дворовой романтикой, искренностью и добротой. Это однозначно один из самых необычных и душевных исполнителей современности.

Список выступающих на «Дикой Мяте» пополнили любимчики фестиваля. Фронтмен группы «Кирпичи» Вася Васин выступит не только в составе группы, но и сольно. Гостям «Дикой Мяты» артист планирует представить свой новый альбом «Триумф».



На фото фронтмен группы «Кирпичи» Вася Васин.

Из профиля vk.com/tzarvasilich

Также в списке участников «Дикой Мяты» появились несколько электронных коллективов.

Московская группа Stone Submarines сыграет мощный рок с элементами психоделики. Музыканты неоднократно оказывались на вершине российского iTunes. Любители электронной музыки точно оценят сет группы nARTa, а дерзкие «ГУДТАЙМС» заставят танцевать даже самых застенчивых зрителей.



На выступлении группы «Сахарный Человек» посетители фестиваля смогут погрузиться в атмосферу Сан-Франциско 60-х: «Сахарный Человек» играет смесь американского блюза, фолка и психоделик-рока 1960-х в российском прочтении.



Каждый год «Дикая Мята» открывает зрителям новые имена. И в этот раз в лайнаапе фестиваля появилось много «дебютантов»:

группа TRITIA, которую называют «дальневосточной Linkin Park»,

экспериментальная исполнительница VERA,

группа «Максим Свобода».



На фото Вера Сядристая (VERA). Из профиля vk.com/veramusicpage



Посетителей фестиваля ждет первое большое выступление молодого инди-

исполнителя Макса Гирко и неистовые танцы от дуэта Titty Twister — сами музыканты называют себя «ритм-сектой из двух тел, находящихся в состоянии постоянного колебания».

Будет жарко!



Фото Алексея Пирязева.



Фото Алексея Пирязева.

Напомним, фестиваль пройдет 28-30 июня при поддержке правительства Тульской области в пятый раз на территории Тульской деревни Бунырево и в двенадцатый раз за всю историю своего существования. За три дня фестиваля состоится 100 концертов звезд.