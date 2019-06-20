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«Дикую Мяту» откроет бешеная энергия барабанщиков Vasiliev Groove

«Дикую Мяту» откроет бешеная энергия барабанщиков Vasiliev Groove

Барабанщики лучшего drum show в России подготовили программу, задача которой максимально зарядить публику на все 3 дня фестиваля!

28 июня в 17.45 не пропустите феерическую энергетику барабанщиков на открытии фестиваля «Дикая Мята»! Для фестиваля Vasiliev Groove подготовили специальную программу. А заодно и показать, на что способны ударные инструменты.

Главный философский принцип Vasiliev Groove — дарить жизнь. Их барабаны — это чистая энергия, предельная эмоциональная честность, которая раскрывает в людях всё самое лучшее.

На «Дикой Мяте» парни выступают впервые.

 

Уже 11 лет шоу барабанщиков Vasiliev Groove держит марку лучшего drum show в России. За эти годы ребята выступили 1250 раз, более чем на 200 крупных мероприятиях — от открытий стадионов в разных городах до всероссийских фестивалей и ивентов международного значения, например, закрытие чемпионата мира FIFA 2018, где Vasiliev Groove вывел на стадион свой полный состав — 25 барабанщиков!

Vasiliev Groove — единственный drumline band — делали номера с такими звездами, как Enrique Iglesias и Gloria Gaynor.

Клип Vasiliev Groove на «Игру престолов»:

Vasiliev Groove в суперфинале «Лиги удивительных людей»:

 

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Сюжет: Дикая мята - 2019
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