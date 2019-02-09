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На фестивале «Дикая Мята» выступит Монеточка

На фестивале «Дикая Мята» выступит Монеточка

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28, 29 и 30 июня 2019 года в селе Бунырево Алексинского района пройдет 12-й международный фестиваль «Дикая Мята». Организаторы уже начали раскрывать имена артистов, которые порадуют туляков своим выступлением.

Стала известно, что в этом году на «Дикой Мяте» впервые выступит Монеточка. Эта хрупкая девочка ворвалась ураганом на российскую сцену, и сейчас уже сложно найти человека, который не знает ее песен. Альбом Монеточки «Раскраски для взрослых» стал культурным явлением 2018 года — он получил массу как позитивных, так и негативных отзывов от деятелей индустрии, а журналисты принялись анализировать феномен юной певицы, разбирать ее тексты на слоги и искать в них отсылки к классикам. Анализировать, безусловно, есть что: из интернет-мема Лиза стала артистом, чей альбом возглавил российский рейтинг iTunes.

Ранее Myslo писал, что в этом году впервые на фестивале выступит группа «Мумий Тролль». Также уже известно, что на сцене «Дикой Мяты» появится Dubioza Kolektiv (одна из наиболее популярных музыкальных групп Боснии и Герцеговины) и Нейромонах Феофан.

Как прошел фестиваль в 2018 году, читайте в нашей статье здесь.

сегодня, в 20:30 +2
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Люди
Монеточка
Место
тульская областьБуныревоАлексинский район

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