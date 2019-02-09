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В Центральном парке Тулы прошел фестиваль по постройке иглу: фоторепортаж
Фото Сергея Боброва.

В Центральном парке Тулы прошел фестиваль по постройке иглу: фоторепортаж

В конкурсе приняли участие 22 команды.

9 февраля в Центральном парке Тулы на нижнем пруду состоялся фестиваль по постройке снежных хижин — «Золотая иглу» (среди взрослых) и «Серебряная иглу» (среди детей). 

Свои умения показали 22 команды. Лучших определили по максимальной площади пола завершенного иглу.

Технологию постройки иглу участники изучали заранее. А в парке сразу же приступили к строительству: выпиливали кирпичики из снега и складывали из них снежные хижины. 

О том, как прошел этот, по-настоящему, зимний турнир, смотрите в фоторепортаже Myslo.

Галерея
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Фестиваль по постройке иглу., Фото: 5
Фестиваль по постройке иглу., Фото: 6
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Фестиваль по постройке иглу., Фото: 10
Фестиваль по постройке иглу., Фото: 11
Фестиваль по постройке иглу., Фото: 12
Фестиваль по постройке иглу., Фото: 13
Фестиваль по постройке иглу., Фото: 14
Фестиваль по постройке иглу., Фото: 15
Фестиваль по постройке иглу., Фото: 16
Фестиваль по постройке иглу., Фото: 17
Фестиваль по постройке иглу., Фото: 18
Фестиваль по постройке иглу., Фото: 19
Фестиваль по постройке иглу., Фото: 20
Фестиваль по постройке иглу., Фото: 21
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Фестиваль по постройке иглу., Фото: 35
Фестиваль по постройке иглу., Фото: 36
Фестиваль по постройке иглу., Фото: 37
Фестиваль по постройке иглу., Фото: 38
Фестиваль по постройке иглу., Фото: 39
Фестиваль по постройке иглу., Фото: 40
Фестиваль по постройке иглу., Фото: 41
Фестиваль по постройке иглу., Фото: 42
Фестиваль по постройке иглу., Фото: 43
Фестиваль по постройке иглу., Фото: 44
Фестиваль по постройке иглу., Фото: 45
Фестиваль по постройке иглу., Фото: 46
Фестиваль по постройке иглу., Фото: 47
Фестиваль по постройке иглу., Фото: 48
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