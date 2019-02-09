В Центральном парке Тулы прошел фестиваль по постройке иглу: фоторепортаж

Фото Сергея Боброва.

9 февраля в Центральном парке Тулы на нижнем пруду состоялся фестиваль по постройке снежных хижин — «Золотая иглу» (среди взрослых) и «Серебряная иглу» (среди детей).

Свои умения показали 22 команды. Лучших определили по максимальной площади пола завершенного иглу.

Технологию постройки иглу участники изучали заранее. А в парке сразу же приступили к строительству: выпиливали кирпичики из снега и складывали из них снежные хижины.

О том, как прошел этот, по-настоящему, зимний турнир, смотрите в фоторепортаже Myslo.