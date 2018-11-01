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На фестивале «Дикая Мята» впервые выступит группа «Мумий Тролль»

На фестивале «Дикая Мята» впервые выступит группа «Мумий Тролль»

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28, 29 и 30 июня 2019 года в селе Бунырево Алексинского района пройдет 12-й международный фестиваль «Дикая Мята». Несмотря на то, что до мероприятия еще много времени, организаторы начали раскрывать имена артистов, которые порадуют туляков своим выступлением.

Впервые на фестивале выступит группа «Мумий Тролль». Первый альбом коллектива («Морская») принес музыкантам успех и признание слушателей. С клипа «Владивосток 2000» началось вещание MTV Россия.

Также уже известно, что на сцене «Дикой Мяты» выступят Dubioza Kolektiv (одна из наиболее популярных музыкальных групп Боснии и Герцеговины) и Нейромонах Феофан.

Как прошел фестиваль в 2018 году, читайте в нашей статье здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:32 +2
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