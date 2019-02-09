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Туляк ночью пытался украсть алкоголь из магазина

Туляк ночью пытался украсть алкоголь из магазина

Мужчину задержали сотрудники охраны и полиция.

По предварительным данным, ночью злоумышленник разбил стеклянную входную дверь сетевого супермаркета, закрытого в это время суток. Мужчина пытался вынести из торгового зала пять бутылок с различными видами алкоголя. 

Действия похитителя пресекли работники охранной организации, прибывшие на место происшествия, а также полицейские. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. 31-летний неработающий местный житель признался в содеянном.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу».

 

 

 

сегодня, в 21:44 +1
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