Туляк ночью пытался украсть алкоголь из магазина

По предварительным данным, ночью злоумышленник разбил стеклянную входную дверь сетевого супермаркета, закрытого в это время суток. Мужчина пытался вынести из торгового зала пять бутылок с различными видами алкоголя.

Действия похитителя пресекли работники охранной организации, прибывшие на место происшествия, а также полицейские. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. 31-летний неработающий местный житель признался в содеянном.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу».