Пострадавшие от застройщика «Ё-Хаус» записали обращение к Президенту

Ипотечные миллионы за фундамент – в такой ситуации оказалось более сотни туляков. Для поиска решения проблемы пострадавшие обратились к главе государства.

В преддверии прямой линии Президента туляки, пострадавшие от действий застройщика «Ё-Хаус» (ООО «Партнер»), записали видеообращение к Президенту России Владимиру Путину.

Многие пришли с детьми, поскольку за непостроенные дома отдали не только ипотечные средства, но и вложили материнский капитал.

Напомним, компания обманула десятки туляков: люди вложили в нее ипотечные миллионы, а дома так и не получили. Кроме домов, которые должен был возвести застройщик на индивидуальных земельных участках, под Тулой «Ё-Хаус» планировал построить коттеджный поселок Чувства (флагманский проект компании) на землях сельхозназначения, но так и не построил.

Полиция возбудила на данный момент семь уголовных дел по факту мошенничества в особо крупном размере. Одно — в отношении коммерческого директора (по другим данным — маркетолога) «Ё-Хауса» Никиты Кащеева. 6 декабря он был взят под стражу на основании решения суда.

Вторым фигурантом, который проходит по делу «Ё-Хауса» (ООО «Партнер»), является руководитель кредитного отдела застройщика 43-летняя Юлия А. По некоторым данным, она присутствовала при заключении ипотечных договоров между Сбером и клиентами-«инвесторами», а затем на протяжении полугода переводила им средства для погашения ежемесячных ипотечных платежей. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

При этом на данный момент нет официальной информации о статусе непосредственного учредителя фирмы ООО «Партнер» Дмитрия Амелина и его брата, ранее уже судимого за махинации с землями, Игоря Амелина.

По словам клиентов компании, именно Игорь руководил финансовой частью «Ё-Хауса», однако в отношении него информация в рамках расследования уголовного дела также отсутствует. По неподтвержденным данным, он еще месяц назад покинул Россию, после чего стало известно о возбуждении уголовного дела.

Ущерб от мошеннической деятельности превышает 1 млрд рублей. Сбербанк, выдававший ипотечные кредиты, на данный момент не предложил пострадавшим ничего, кроме реструктуризации долга, а также напоминания о необходимости отдать ему в оговоренные договором сроки готовый дом в залог. У многих просто нет дополнительных средств, чтобы параллельно с ипотечными платежами оплачивать строительные работы. Именно поэтому люди и решили записать видеообращение к Президенту.