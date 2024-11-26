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Проект «Легкие инвестиции»: за оформление ипотеки «Ё-ХАУС» обещал 500 тысяч каждому?

Проект «Легкие инвестиции»: за оформление ипотеки «Ё-ХАУС» обещал 500 тысяч каждому?

Вам не нужен дом? Просто оформите на себя ипотеку и получите полмиллиона! Примерно на такое заманчивое предложение застройщика купилось почти полсотни туляков.

Среди инвесторов оказался 45-летний Абдулафиз Сабуров. В ноябре 2023 года он обратился в агентство недвижимости — хотел купить участок под Щекино, чтобы стать фермером. Сделка не состоялась, но риелтор Дамир Х. предложил не расстраиваться, а стать инвестором для застройщика.

Абдулафиз Сабуров

— Предложил оформить в ипотеку 6 млн рублей и заключить инвестиционный контракт с застройщиком. Условия были таковы: я отдаю застройщику кредитные деньги, он строит дом, сам погашает за меня ипотеку, продает дом по более дорогой цене, а я за это получаю 500 тыс. рублей в течение 7 дней с момента продажи дома. Риэлтор уверял, что застройщик все быстро построит — за 4-5 месяцев, но не более чем за год. Даже якобы на дом уже есть покупатель, который готов приобрести его за 9,5 млн рублей.

Абдулафиз — в прошлом предприниматель, но последние несколько лет официального дохода не имеет.

— Я в 2021 году закрыл свое ИП, у меня нет доходов — как мне дадут ипотеку? А мне говорят: «Да ладно! Нужен паспорт, а все остальное будет нормально». В январе я отправил им фото паспорта, а в феврале мне позвонили и сообщили, что ипотека одобрена, — можно приезжать на сделку в банк. Я приехал в Сбер. Меня встретила менеджер застройщика Юлия А. и риэлтор Дамир. Перед подписанием он еще раз меня заверил, что застройщик надежный, — главное, чтобы я «не кинул» и после окончания строительства не претендовал на построенный дом. 28 февраля 2024 года без очередей и сложностей мы подписали договор о получении кредита и инвестиционный контракт. В тот же день с моего расчетного счета было снято 2 216 000 рублей наличными. Деньги я передал Юлии А. После этого мы разъехались.

По словам Абдулафиза, в первые месяцы Юлия переводила на его счет по 17 800 рублей для погашения ипотечного платежа. Сначала деньги поступали своевременно.

— В июне я собрался съездить на родину; звоню Юле и сообщаю, что планирую уехать. Спрашиваю о том, как продвигается стройка, говорю, что в период, когда нужно переводить второй транш, меня не будет в стране. Она сказала, что работы ведутся, все хорошо.

Под конец лета возникла необходимость напоминать Юлии о предстоящем платеже. Но тем не менее до октября включительно деньги приходили.

— 11 ноября в чате инвесторов Юля сообщила, что у подрядчика проблемы с финансами и стройки останавливаются.

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На вопрос о том, что делать с кредитом, сказала, что не знает: мол, можете куда угодно обращаться с заявлениями на ООО «Партнер». Но я никого из этого ООО в глаза не видел, не знаком с Дмитрием и Игорем Амелиными. Договор заключал с Юлией, которая привезла договор уже с подписью Дмитрия Амелина. Как мне одобрили кредит, если я не имею источника дохода? Как все это провернули, я не понимаю. Мне не нужен был дом! Я даже ни разу не был на участке. Строили где-то в деревне Янчерево.

По информации, которой располагает Абдулафиз, на данный момент в такой же ситуации оказалось порядка 40 человек «инвесторов». Он предполагает, что менеджеры и риэлторы агентств недвижимости были финансово замотивированы, чтобы их клиенты заключали такие сделки с ООО «Партнер». По его информации, вознаграждение доходило до 300 тыс. рублей.

Напомним, ранее стало известно, что ООО «Партнер» заморозило более сотни строек частных домов и ряд проектов коттеджных поселков. На данный момент полиция по факту обращений десятков клиентов застройщика проводит проверку в отношении руководства компании и его партнеров. 

В понедельник в Сбербанке, выдававшем ипотеку на строительство домов, состоялась встреча с клиентами.

Сюжет: Ё-Хаус: Ипотечные миллионы за фундамент
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