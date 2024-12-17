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В Туле родителям расскажут, как обезопасить детей на зимних каникулах
Фото: ru.freepik.com.

В Туле родителям расскажут, как обезопасить детей на зимних каникулах

Речь на собрании пойдет о зимнем травматизме.

В Туле 18 декабря пройдет областное родительское собрание, посвященное безопасности детей в период зимних каникул. 

На собрании главный детский травматолог-ортопед регионального минздрава Юрий Дубоносов и заместитель главного врача по хирургической работе детской областной больницы Адриан Вайс расскажут о распространенных травмах, с которыми могут столкнуться дети зимой, а также о том, как оказать первую помощь при несчастном случае.

Родителям дадут советы по выбору безопасных мест для активных игр и катания на коньках, санках и др.

Собрание начнется в 18.30 на ул. Ленина, 2. 

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Автор:
сегодня, в 17:20 0
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