В Туле родителям расскажут, как обезопасить детей на зимних каникулах

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В Туле 18 декабря пройдет областное родительское собрание, посвященное безопасности детей в период зимних каникул.

На собрании главный детский травматолог-ортопед регионального минздрава Юрий Дубоносов и заместитель главного врача по хирургической работе детской областной больницы Адриан Вайс расскажут о распространенных травмах, с которыми могут столкнуться дети зимой, а также о том, как оказать первую помощь при несчастном случае.



Родителям дадут советы по выбору безопасных мест для активных игр и катания на коньках, санках и др.

Собрание начнется в 18.30 на ул. Ленина, 2.