«Ё-Хаус»* продавал сельхозполя под коттеджи: СК выяснит, кто из чиновников помогал мошенникам

Речь идет о коттеджных поселках: земля, на которой планировалось строительство домов, имела категорию сельхозназначения. Об этом факте покупатели узнали постфактум, когда против руководства «Ё-Хауса» возбудили дела о мошенничестве.

Как случилось, что землю в Тульской области продавали с такими нарушениями? Кто из профильных чиновников должен был контролировать продажу земли, но закрывал глаза на нарушения? На эти вопросы теперь ответят следователи СК. По факту злоупотребления полномочиями должностными лицами возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе СУ СК России по Тульской области Myslo сообщили, что дело возбуждено еще в декабре 2024 года, расследование продолжается, но пока конкретной информации о возможных фигурантах в деле нет.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования и дал указание подготовить доклад о том, что следователи сделали и что им удалось установить. Поводом для этого стало поступившее к нему через Информационный центр ведомства обращение от жительницы Тульской области.