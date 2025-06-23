  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. «Ё-Хаус»* продавал сельхозполя под коттеджи: СК выяснит, кто из чиновников помогал мошенникам - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Ё-Хаус»* продавал сельхозполя под коттеджи: СК выяснит, кто из чиновников помогал мошенникам

«Ё-Хаус»* продавал сельхозполя под коттеджи: СК выяснит, кто из чиновников помогал мошенникам

Следователи намерены уточнить, имело ли место злоупотребление должностными лицами полномочий при контроле за реализацией застройщиком земельных участков.

Речь идет о коттеджных поселках: земля, на которой планировалось строительство домов, имела категорию сельхозназначения. Об этом факте покупатели узнали постфактум, когда против руководства «Ё-Хауса» возбудили дела о мошенничестве.

Как случилось, что землю в Тульской области продавали с такими нарушениями? Кто из профильных чиновников должен был контролировать продажу земли, но закрывал глаза на нарушения? На эти вопросы теперь ответят следователи СК. По факту злоупотребления полномочиями должностными лицами возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе СУ СК России по Тульской области Myslo сообщили, что дело возбуждено еще в декабре 2024 года, расследование продолжается, но пока конкретной информации о возможных фигурантах в деле нет.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования и дал указание подготовить доклад о том, что следователи сделали и что им удалось установить. Поводом для этого стало поступившее к нему через Информационный центр ведомства обращение от жительницы Тульской области.

*Компания ООО «Партнер» незаконно присвоила и использовала товарный знак «ЁХаус» в своем названии и указывала его при размещении информации о себе. Правообладатель товарного знака — питерская компания ООО «ЁХАУС» — не имеет отношения к тульскому застройщику и не имеет филиалов и представительств в Тульской области.
Сюжет: Ипотечные миллионы за фундамент
Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела «Ё-Хауса»*
Дежурная часть
Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела «Ё-Хауса»*
21 июня, в 17:52, 22 3334 -1
Клиенты тульской фирмы «Ё-Хаус»* планируют выйти на митинг
Жизнь Тулы и области
Клиенты тульской фирмы «Ё-Хаус»* планируют выйти на митинг
11 июня, в 18:05, 56 24340 1
Гендиректору «Ё-Хауса» Дмитрию Амелину продлили меру пресечения 
Жизнь Тулы и области
Гендиректору «Ё-Хауса» Дмитрию Амелину продлили меру пресечения 
15 мая, в 15:28, 2 2036 0
Коммерческий директор «Ё-Хауса»* Никита Кащеев останется в СИЗО ещё на 3 месяца
Дежурная часть
Коммерческий директор «Ё-Хауса»* Никита Кащеев останется в СИЗО ещё на 3 месяца
15 мая, в 15:05, 4 3438 1

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 12:41 +3
Другие статьи по темам
Событие
Ё-Хаусуголовное делоземли сельхозназначенияИЖСстроительство
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Щекинский филиал «Тулаавтодора» наказали за бездействие
Щекинский филиал «Тулаавтодора» наказали за бездействие
Тульский кремль отремонтируют за 22,5 миллиона рублей
Тульский кремль отремонтируют за 22,5 миллиона рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.