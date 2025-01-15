Тульский застройщик ООО «Партнер» незаконно использовал чужой товарный знак «ЁХаус» в своем названии

Питерская строительная компания ООО «ЁХаус» направила в редакцию Myslo письмо, уведомляющее о незаконном использовании товарного знака — названия компании:

«ООО „ЁХАУС“ (ОГРН: 1207800150964) никакого отношения к ООО „Партнер“ не имеет, не имеет никаких филиалов, дополнительных подразделений и офисов в Туле. Интернет-страницы ООО „Партнер“ в ВК и Яндекс-картах с фирменным наименованием правообладателя заблокированы (изменены) по аналогичному требованию правообладателя».

Напомним, в отношении руководства и сотрудников ООО «Партнер» в конце ноября 2024 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Более сотни жителей Тульской области признаны пострадавшими. Кроме этого, у компании было заключено несколько договоров с клиентами из других регионов, в частности с Ямала.

Именно под названием «Ё-Хаус», только с добавлением дефиса, тульский застройщик ООО «Партнер» размещал информацию о себе на своем сайте и в соцсетях. Осенью название компании в соцсетях было изменено на «ЁХауз», а сайт удален. Изменения произошли незадолго до появления первых публикаций о мошеннических действиях руководства компании ООО «Партнер». Сегодня оказалось, что это было сделано по требованию правообладателя товарного знака.