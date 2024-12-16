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Подозреваемый по делу «Ё-Хауса» Игорь Амелин объявлен в федеральный розыск

Подозреваемый по делу «Ё-Хауса» Игорь Амелин объявлен в федеральный розыск

По информации Myslo, это случилось после того, как не явился на допрос.

Один из руководителей «Ё-Хауса» (ООО «Партнер») Игорь Амелин объявлен в федеральный розыск. По нашим данным, решение об этом было принято принято еще несколько недель назад. 

По словам клиентов компании, именно Игорь руководил финансовой частью «Ё-Хауса».

Есть сведения, что Игорь Амелин покинул пределы России еще в начале ноября. Вскоре после этого стало известно о возбуждении уголовного дела.

Напомним, компания «Ё-Хаус» обманула десятки туляков: люди вложили в нее ипотечные миллионы, а дома так и не получили. Кроме домов, которые должен был возвести застройщик на индивидуальных земельных участках, под Тулой «Ё-Хаус» планировал построить коттеджный поселок Чувства на землях сельхозназначения, но так и не построил. 

Полиция возбудила уже семь уголовных дел по факту мошенничества в особо крупном размереОдно — в отношении коммерческого директора (по другим данным — маркетолога) «Ё-Хауса» Никиты Кащеева. 6 декабря он был взят под стражу на основании решения суда.

Второй фигурант по делу «Ё-Хауса» (ООО «Партнер») — руководитель кредитного отдела застройщика 43-летняя Юлия А. По некоторым данным, она присутствовала при заключении ипотечных договоров между Сбером и клиентами-«инвесторами», а затем на протяжении полугода переводила им средства для погашения ежемесячных ипотечных платежей. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

При этом на данный момент нет официальной информации о статусе непосредственного учредителя фирмы ООО «Партнер» Дмитрия Амелина.

Ущерб от мошеннической деятельности превышает 1 млрд рублей. Поскольку у многих просто нет дополнительных средств, чтобы параллельно с ипотечными платежами оплачивать строительные работы. Именно поэтому люди записали видеообращение к Президенту.

Сюжет: Ё-Хаус: Ипотечные миллионы за фундамент
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