Тульский «Ё-Хаус»* начал ликвидацию юрлица

Руководители ООО «Партнёр» уже более года являются фигурантами уголовного дела.

ООО «Партнёр» (известный как Ё-Хаус) было основано 8 декабря 2021 года как компания, работающая в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Генеральным директором и единственным учредителем стал Дмитрий Амелин.

В конце 2024 года в отношении руководителей и сотрудников компании было возбуждено уголовное дело. Оказалось, что «Ё-Хаус» обманул десятки туляков: люди вложили в нее ипотечные миллионы, а дома так и не получили.

По данным на середину 2025 года уголовное дело составляло более 150 томов. Проходит по делу 8 фигурантов. Расследование продолжается до сих пор.

Согласно данным портала Rusprofile, запущен процесс ликвидации юрлица ООО «Партнёр».

