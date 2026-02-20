  1. Моя Слобода
Тульский «Ё-Хаус»* начал ликвидацию юрлица

Руководители ООО «Партнёр» уже более года являются фигурантами уголовного дела.

ООО «Партнёр» (известный как Ё-Хаус) было основано 8 декабря 2021 года как компания, работающая в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Генеральным директором и единственным учредителем стал Дмитрий Амелин. 

В конце 2024 года в отношении руководителей и сотрудников компании было возбуждено уголовное дело. Оказалось, что «Ё-Хаус» обманул десятки туляков: люди вложили в нее ипотечные миллионы, а дома так и не получили. 

По данным на середину 2025 года уголовное дело составляло более 150 томов. Проходит по делу 8 фигурантов. Расследование продолжается до сих пор. 

Согласно данным портала Rusprofile, запущен процесс ликвидации юрлица ООО «Партнёр».

Подробнее об этом громком деле читайте в нашем специальном сюжете.

*Компания ООО «Партнер» незаконно присвоила и использовала товарный знак «ЁХаус» в своем названии и указывала его при размещении информации о себе. Правообладатель товарного знака — питерская компания ООО «ЁХАУС» — не имеет отношения к тульскому застройщику и не имеет филиалов и представительств в Тульской области.

 

Сюжет: Ипотечные миллионы за фундамент
Всех фигурантов по делу «Ё-Хауса»* отпустили из-под стражи
Дежурная часть
Всех фигурантов по делу «Ё-Хауса»* отпустили из-под стражи
24 декабря, в 16:03, 36 6116 -6
Обвиняемый по делу «Ё-Хауса»* Никита Кащеев ушел на СВО
Дежурная часть
Обвиняемый по делу «Ё-Хауса»* Никита Кащеев ушел на СВО
15 августа 2025, в 16:52, 50 6516 3
«Ё-Хаус»* продавал сельхозполя под коттеджи: СК выяснит, кто из чиновников помогал мошенникам
Дежурная часть
«Ё-Хаус»* продавал сельхозполя под коттеджи: СК выяснит, кто из чиновников помогал мошенникам
23 июня 2025, в 12:41, 31 6060 3
Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела «Ё-Хауса»*
Дежурная часть
Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела «Ё-Хауса»*
21 июня 2025, в 17:52, 22 4690 -1
Все новости сюжета

сегодня, в 18:00 0
