Губернатор поручил проработать возможность смягчения кредитных условий для пострадавших от застройщика «Ё-Хаус»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

— Более сотни туляков вложили деньги в строительство индивидуальных жилых домов, в том числе за счёт кредитов, но застройщик свои обязательства не выполнил. Люди дома не получили, оставшись с недостроями и обязательствами перед банками.

В начале декабря стало известно, что коммерческого директора данной компании заключили под стражу. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Дмитрий Миляев встретился с представителями правоохранительных органов, банков и туляками, которые пострадали от действий компании.

Глава региона отметил, что необходимо установить все обстоятельства по этому делу и причастных к нему лиц, а также предпринять исчерпывающие меры по обеспечению имущественных интересов пострадавших.

— Коллеги, наша с вами общая задача — защитить права наших жителей, — сказал Дмитрий Миляев.

Начальник УМВД России по Тульской области Андрей Даценко рассказал о возможном объединении в одно возбужденных уголовных дел,

о подготовке документов об объявлении главного подозреваемого в международный розыск.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, Дмитрий Миляев поручил министерству экономического развития проработать с руководством банков возможность смягчения кредитных условий для пострадавших. А министерству труда и социальной защиты совместно с минфином и правовым министерством — подготовить предложения по оказанию поддержки социально незащищенным категориям граждан, пострадавших от недобросовестного застройщика.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Ларина в ближайшее время проведет встречу со всеми жителями, которые вложили средства в индивидуальное жилищное строительство проекта «Ё-Хаус», расскажет о предпринимаемых мерах по ее разрешению как со стороны региональной власти, так и правоохранительных органов.