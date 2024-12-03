Семь уголовных дел возбудили против руководства «Ё-ХАУСа» в Туле

Прокуратура области осуществляет надзор за ходом и результатами расследования уголовных дел о мошенничестве со стороны руководителей «Ё-ХАУСа». Прокурор области Александр Грицаенко встретился с клиентами ООО «Партнер» (юрлицо застройщика), которые обратились в прокуратуру субъекта с коллективной жалобой о неисполнении застройщиком своих обязательств. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

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В рамках встречи граждане рассказали о мошеннических действиях и иных нарушениях требований закона со стороны руководителей указанной организации.

Ранее правоохранительными органами региона по аналогичным фактам возбуждены уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Установлено, что компания заключила десятки договоров на постройку домов в Туле, однако клиенты свои дома не получили, денежные средства им не возвращены. Также установлено, что земля, на которой застройщик взял на себя обязательства построить дома, относятся к землям сельскохозяйственного назначения, отметили в прокуратуре.

По итогам личного приема от граждан приняты заявления, организована прокурорская проверка исполнения требований земельного законодательства.

Кроме этого, в прокуратуре области проведено оперативное совещание с участием сотрудников следственных и оперативных подразделений УМВД России по Тульской области, по результатам которого следователями возбуждены уголовные дела, обманутые граждане признаны потерпевшими.

Сейчас следствие устанавливает все эпизоды преступной деятельности руководителей «Ё-ХАУСа». Всего возбуждено семь уголовных дел.

Ход и результаты расследования уголовных дел контролируются прокуратурой области.