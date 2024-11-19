Туляки, пострадавшие от «Ё-ХАУСа»: «Мы хотим, чтобы нас услышал губернатор и правительство»

Десятки людей, взявшие под ИЖС многомиллионную ипотеку, уверены, что только руководство региона и страны может найти способ решить их проблему.

Фундамент за 6 миллионов и более

С фундаментом и многомиллионными ипотечными долгами — сегодня почти каждый клиент «Ё-ХАУС». Лишь единицы из общего числа имеют готовый дом, но и у них есть вопросы к застройщику — они заплатили за отделку под ключ, но она не выполнена. Есть и те, у которых на участке стоят и вовсе только голые сваи.

Спустя неделю после первой публикации об их проблеме они уже уверены, что только чудо заставит ООО «Партнер» (юрлицо «Ё-ХАУСа») выполнить взятые на себя обязательства.

— О своем доме мы задумались в декабре 2023 года, — рассказывает Елена. — Присматривались к застройщикам, читали отзывы. На тот момент никто не писал ничего плохого про «Ё-ХАУС». Мы выбрали их. Первый транш составил 1,2 млн рублей. Обещали начать строить весной. Снег растаял, но работы не начались. Я их начала «тюкать» звонками. Через какое-то время все же приехали, залили фундамент. Пригласили подписать акт выполненных работ и сразу начали требовать второй транш.

17 июня им перевели еще 2,65 млн рублей. Получив деньги, они начали кормить нас «завтраками». Сначала называли август, потом сентябрь. В ноябре я уже начала требовать от них возврата второго транша. Приехала в офис. Дмитрий Амелин (учредитель) сказал, что «ищут выход». И — перестал выходить на связь.

Я в положении, рожать через месяц. Мы планировали, что к Новому году достроим дом и переедем в него из однушки, в которой живем с супругом и старшей дочерью. А теперь что? У нас до передачи дома банку есть еще год, но как мы это сделаем сами? Откуда столько денег возьмем? Ведь мы еще и платим ипотеку!

Александра с супругом в будущий дом вложили не только ипотечные деньги, но и материнский капитал. В общей сложности — 7,2 млн рублей, из них 6 млн — ипотека. Сейчас у них только фундамент в Глухих Полянах.

— Мы должны и банку деньги, и за расходование материнского капитала отчитаться — оформить дом, выделить в нем долю ребенку. А где мы ему выделим ее? Дома нет!

Бег на месте

Именно так люди описывают ситуацию, в которой оказались. Написаны десятки заявлений в полицию, СК и прокуратуру, направлены обращения главе региона, в правительство области и страны — пока тишина. О результатах рассмотрения обращений никакой информации нет.

Люди не могут ждать бюрократические 30 дней на ответ — они в ситуации, когда над ними нависла угроза потерять хороший ипотечный процент и получить вместо него базовую ставку на дом, которого нет.

— Мы понимаем, что рано или поздно дело возбудят, но что будет с нами и нашими домами? Банки, выдававшие ипотеку, предлагают достраивать дома самим либо менять подрядчика. Им все равно, они дали деньги и ждут в залог дома. Но далеко не все из нас потянут кредитную кабалу параллельно с дополнительными расходами на строительство! — говорят клиенты «Ё-ХАУСа».

Осложняет ситуацию то, что договоры с «Ё-ХАУСом» истекли далеко не у всех. У некоторых срок договора закончится в декабре 2024 года, у других — весной 2025-го. Расторгнуть его сейчас уже вряд ли возможно — офис опечатан.

Супруги Батовы начали процесс расторжения договора с застройщиком еще в октябре. Сейчас иск в суде, но от застройщика на заседание никто не приходит.

— Когда они хотели получить денег за будущий дом в Бежке-4, то там каждый сотрудник мог принять у нас наши 5,6 млн рублей. А как я пришла подписывать претензию, то оказалось, что никто в «Ё-ХАУСе» не работает, принимать бумаги не имеют права! Так, кофе пришли попить, — возмущается Елена Батова.

Пострадавших в реальности больше?

Согласно данным открытых источников, операции по счетам ООО «Партнер» приостановлены. Но никто не знает, сколько в реальности имеется денег на счетах компании и хватит ли их на то, чтобы достроить дома, тем более что в Арбитражный суд уже начали поступать иски от компаний, поставлявших им материалы для строек. Так, ООО «Эллер» требует взыскать почти 4 млн рублей с застройщика за поставленный бетон и неустойку.

Помимо частных заказчиков домов, в числе пострадавших могут оказаться и покупатели домов в коттеджных поселках. С легкой руки LAKI Group — компании, активно рекламирующей застройщика, — проекты в поселках быстро раскупались. Сейчас у некоторых из них стройки также заморожены, охраны на стройплощадке нет, за стройматериалами никто не смотрит.

По словам клиентов застройщика, кроме прямых заказчиков строительства домов есть еще несколько десятков человек, так называемых «инвесторов». По неподтвержденным данным, они заключали договоры ипотеки, отдавали деньги застройщику, а тот обещал погашать кредит.

По окончании строительства застройщик должен был покрыть все расходы на налоги и продать готовый дом по более привлекательной цене. Заключившему же такой «инвестиционный» договор полагалось 500 тыс. рублей.

Подтвердить это пока не удалось: «инвесторы» опасаются, что схема, в которой они замешаны, может оказаться не совсем законной, и ничего не рассказывают. Однако проект такого договора имеется в распоряжении редакции.

Заключившие договор с ООО «Партнер» предполагают, что к остановке строек привели действия не только руководства компании-застройщика. Они подозревают, что в этом замешаны и другие сотрудники «Ё-ХАУСа», а также партнеры, которые были тесно связаны в том числе и рекламной кампанией, и риелторы. Несколько человек из последних, кстати, в 2024 году оформили ИП и объявили себя застройщиками коттеджных поселков.

Некоторые уже даже предлагали клиентам «Ё-ХАУСа» свои услуги за дополнительную плату.

Также, по некоторым данным, в отдельных коттеджных поселках право на работы было продано другой строительной компании за весьма низкую цену. Новый застройщик теперь предлагает бывшим клиентам «Ё-ХАУСа» возвести дома за доплату в несколько миллионов.

Клиенты «Ё-ХАУСа» рассчитывают, что проблема на миллиард рублей не останется незамеченной руководством региона и правительством страны. В числе тех, кто рискует остаться без денег и жилья, как рядовые граждане, так и участники СВО, инвалиды и семьи с детьми.

Они предполагают, что переговоры, проведенные чиновниками с банками позволят выработать совместные решения. Чтобы туляки, которые просто хотели решить жилищный вопрос, в итоге смогли это сделать.