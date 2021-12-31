Самые громкие и резонансные ДТП 2021 года в Тульской области

В четверг, 21 января, на 205-м километре трассы «Крым» столкнулись три грузовика – самосвал Shacman, тягач Peterbilt и MAN.

По данным корреспондента Myslo, следовавший в сторону Москвы самосвал выехал на встречную полосу, врезался в ехавший в сторону Белгорода американский тягач и двигавшийся позади него MAN.

При столкновении у самосвала оторвало кабину, в которой находились водитель и пассажир. Их госпитализировали с травмами, водителя - в тяжелом состоянии.

Утром 10 марта на автодороге Новомосковск — Сокольники произошло страшное ДТП – в 6.20 столкнулись ВАЗ и хлебовоз. После столкновения автомобили загорелись.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в аварии погибли пассажир и водитель ВАЗа.

Вечером 21 апреля на 15-м километре автодороги Тула – Новомосковск произошло ДТП. В деревне Сергиевское легковой автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения, где в тот момент находился грузовик Volvo с полуприцепом.

В результате лобового столкновения на месте происшествия скончался 26-летний мужчина. Второй пострадавший, 18-летний молодой человек, был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, причиной автоаварии стало то, что водитель BMW не справился с управлением.

Утром 28 июля в Веневском районе случилось жуткое ДТП. На трассе М-4 «Дон», недалеко от поселка Бельковский, автомобиль Kia врезался в КамАЗ, груженный щебнем.

Водитель Kia чудом остался жив. Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, от госпитализации мужчина отказался.

ДТП с возгоранием двух фур Вечером 15 августа примерно на 221-м км автодороги М-2 «Крым» произошло серьезное ДТП. В районе деревни Солова Щекинского района столкнулись две фуры. Об этом корреспонденту Myslo сообщил очевидец происшествия Максим Шипилов.

После удара оба транспортных средства загорелись. Кроме того, их развернуло так, что они полностью перекрыли федеральную трассу.

На место прибыли пожарные, сотрудники ГИБДД и медики.

По предварительным данным, сначала произошло попутное столкновение двух следовавших в направлении Орла фур. После удара одну из них вынесло на встречную полосу, где в тот момент находился третий большегруз.

«Сразу после столкновения раздался взрыв и обе машины загорелись. У водителя не было шансов на спасение», — рассказал очевидец происшествия.

Водитель второй фуры успел выскочить из кабины буквально за секунду до взрыва.

Утром 23 сентября на трассе Р-22 «Каспий» столкнулись три грузовика — Scania, Mercedes и Foton.

Погибли четыре человека: трое мужчин (двое находились в Mercedes, один в Foton) и женщина (была в Mercedes). Пострадал также водитель Scania, ему оказали помощь на месте.

По предварительным данным, Mercedes выехал на полосу встречного движения, где врезался в Foton. Scania из-за большой массы не смогла полностью затормозить и врезалась в Foton сзади.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

В Заокском районе в лесопосадке нашли спрятанный труп 21-летнего парня. Водитель соврал, что сбил кабана. В распоряжении Myslo оказались записи с камеры видеонаблюдения, на которых видно, что водитель возвращался на место ДТП несколько раз. Водителя все же удалось вывести на чистую воду.

Ночью 28 октября на улице Октябрьской в Туле произошло ДТП с участием автомобиля Renault Logan и стоящего автомобиля ЗАЗ Chance. Погибли 44-летний водитель Renault, 19-летняя пассажирка ЗАЗ и женщина, находившаяся в салоне Renault. Ее личность устанавливается.

Различные повреждения получили водитель и другая пассажирка ЗАЗ.

Вечером 21 ноября на ул. Первомайской в Новомосковске Тульской области произошло страшное ДТП. По предварительной информации, водитель Mitsubishi Legnum превысил безопасную скорость движения и не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево.

От полученных травм на месте происшествия скончалась 16-летняя пассажирка машины. По нашей информации, 29-летнего водителя госпитализировали с травмами различной степени, в тяжелом состоянии. Сейчас на время расследования он арестован и находится под стражей.