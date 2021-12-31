Самые громкие и резонансные ДТП 2021 года в Тульской области
Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения!
В четверг, 21 января, на 205-м километре трассы «Крым» столкнулись три грузовика – самосвал Shacman, тягач Peterbilt и MAN.
По данным корреспондента Myslo, следовавший в сторону Москвы самосвал выехал на встречную полосу, врезался в ехавший в сторону Белгорода американский тягач и двигавшийся позади него MAN.
При столкновении у самосвала оторвало кабину, в которой находились водитель и пассажир. Их госпитализировали с травмами, водителя - в тяжелом состоянии.
Утром 10 марта на автодороге Новомосковск — Сокольники произошло страшное ДТП – в 6.20 столкнулись ВАЗ и хлебовоз. После столкновения автомобили загорелись.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в аварии погибли пассажир и водитель ВАЗа.
Утром 28 июля в Веневском районе случилось жуткое ДТП. На трассе М-4 «Дон», недалеко от поселка Бельковский, автомобиль Kia врезался в КамАЗ, груженный щебнем.
Водитель Kia чудом остался жив. Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, от госпитализации мужчина отказался.
Вечером 15 августа примерно на 221-м км автодороги М-2 «Крым» произошло серьезное ДТП. В районе деревни Солова Щекинского района столкнулись две фуры. Об этом корреспонденту Myslo сообщил очевидец происшествия Максим Шипилов.
Утром 23 сентября на трассе Р-22 «Каспий» столкнулись три грузовика — Scania, Mercedes и Foton.
Погибли четыре человека: трое мужчин (двое находились в Mercedes, один в Foton) и женщина (была в Mercedes). Пострадал также водитель Scania, ему оказали помощь на месте.
Ночью 28 октября на улице Октябрьской в Туле произошло ДТП с участием автомобиля Renault Logan и стоящего автомобиля ЗАЗ Chance. Погибли 44-летний водитель Renault, 19-летняя пассажирка ЗАЗ и женщина, находившаяся в салоне Renault. Ее личность устанавливается.
Различные повреждения получили водитель и другая пассажирка ЗАЗ.
Вечером 21 ноября на ул. Первомайской в Новомосковске Тульской области произошло страшное ДТП. По предварительной информации, водитель Mitsubishi Legnum превысил безопасную скорость движения и не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево.