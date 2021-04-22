На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб

Второй пострадавший в больнице, за его жизнь борются медики.

Вечером 21 апреля на 15-м километре автодороги Тула – Новомосковск произошло ДТП. В деревне Сергиевское легковой автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения, где в тот момент находился грузовик Volvo с полуприцепом.

В результате лобового столкновения на месте происшествия скончался 26-летний мужчина. Второй пострадавший, 18-летний молодой человек, был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, причиной автоаварии стало то, что водитель BMW не справился с управлением. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить следствию.