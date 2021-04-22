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На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб

На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб

Второй пострадавший в больнице, за его жизнь борются медики.

Вечером 21 апреля на 15-м километре автодороги Тула – Новомосковск произошло ДТП. В деревне Сергиевское легковой автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения, где в тот момент находился грузовик Volvo с полуприцепом.
 
В результате лобового столкновения на месте происшествия скончался 26-летний мужчина. Второй пострадавший, 18-летний молодой человек, был госпитализирован в тяжелом состоянии.
 
По предварительной информации, причиной автоаварии стало то, что водитель BMW не справился с управлением. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить следствию.
 

 

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На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 1
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 2
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 3
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 4
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 5
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 6
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 7
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 8
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 9
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 10
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 11
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 12
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 13
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 14
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 15
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 16
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 17
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 18
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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