В жутком ДТП под Новомосковском погибли два человека

Фото и видео из группы «ВКонтакте» «ЧП Новомосковск».

Столкнулись хлебовоз и ВАЗ. После столкновения автомобили загорелись.

Утром 10 марта на автодороге Новомосковск — Сокольники произошло страшное ДТП – в 6.20 столкнулись ВАЗ и хлебовоз. После столкновения автомобили загорелись.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в аварии погибли пассажир и водитель ВАЗа.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции работают на месте происшествия, выясняют все детали и обстоятельства случившегося, личности погибших и организовывают дорожное движение на указанном участке.