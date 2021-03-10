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В жутком ДТП под Новомосковском погибли два человека
Фото и видео из группы «ВКонтакте» «ЧП Новомосковск».

В жутком ДТП под Новомосковском погибли два человека

Столкнулись хлебовоз и ВАЗ. После столкновения автомобили загорелись.

Утром 10 марта на автодороге Новомосковск — Сокольники произошло страшное ДТП – в 6.20 столкнулись ВАЗ и хлебовоз. После столкновения автомобили загорелись.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в аварии погибли пассажир и водитель ВАЗа.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции работают на месте происшествия, выясняют все детали и обстоятельства случившегося, личности погибших и организовывают дорожное движение на указанном участке.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:00 +1
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