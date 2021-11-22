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В Новомосковске в жутком ДТП погибла 16-летняя девушка
Фото: instagram.com/4p.tula

В Новомосковске в жутком ДТП погибла 16-летняя девушка

Авария произошла накануне вечером.

Вечером 21 ноября на ул. Первомайской в Новомосковске Тульской области произошло страшное ДТП. По предварительной информации, водитель Mitsubishi Legnum превысил безопасную скорость движения и не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево.
 
Как сообщают местные жители, от полученных травм на месте происшествия скончалась 16-летняя пассажирка машины. По нашей информации, 29-летнего водителя госпитализировали с травмами различной степени, он находится в тяжелом состоянии.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:16 +1
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