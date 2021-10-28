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Появились фото с места ночной аварии в Туле, где погибли три человека

Появились фото с места ночной аварии в Туле, где погибли три человека

Скончались мужчина, 19-летняя девушка и неустановленная женщина.

В распоряжении Myslo оказались фотографии с места страшной аварии на ул. Октябрьской.

Напомним, ночью 28 октября на улице Октябрьской в Туле произошло ДТП с участием автомобиля Renault Logan и стоящего автомобиля ЗАЗ Chance. Погибли 44-летний водитель Renault, 19-летняя пассажирка ЗАЗ и женщина, находившаяся в салоне Renault. Ее личность устанавливается.

Различные повреждения получили водитель и другая пассажирка ЗАЗ.

 

Галерея
Авария 28.10.21, погибли трое, Фото: 1
Авария 28.10.21, погибли трое, Фото: 2
Авария 28.10.21, погибли трое, Фото: 3
Авария 28.10.21, погибли трое, Фото: 4
Авария 28.10.21, погибли трое, Фото: 5
Авария 28.10.21, погибли трое, Фото: 6
Авария 28.10.21, погибли трое, Фото: 7
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:20 +1
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