Появились фото с места ночной аварии в Туле, где погибли три человека
Скончались мужчина, 19-летняя девушка и неустановленная женщина.
В распоряжении Myslo оказались фотографии с места страшной аварии на ул. Октябрьской.
Напомним, ночью 28 октября на улице Октябрьской в Туле произошло ДТП с участием автомобиля Renault Logan и стоящего автомобиля ЗАЗ Chance. Погибли 44-летний водитель Renault, 19-летняя пассажирка ЗАЗ и женщина, находившаяся в салоне Renault. Ее личность устанавливается.
Различные повреждения получили водитель и другая пассажирка ЗАЗ.
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