Появились фото с места ночной аварии в Туле, где погибли три человека

В распоряжении Myslo оказались фотографии с места страшной аварии на ул. Октябрьской.

Напомним, ночью 28 октября на улице Октябрьской в Туле произошло ДТП с участием автомобиля Renault Logan и стоящего автомобиля ЗАЗ Chance. Погибли 44-летний водитель Renault, 19-летняя пассажирка ЗАЗ и женщина, находившаяся в салоне Renault. Ее личность устанавливается.

Различные повреждения получили водитель и другая пассажирка ЗАЗ.