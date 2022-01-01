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Погода в Туле 2 января: облачно, местами метель

Погода в Туле 2 января: облачно, местами метель

Столбик термометра не должен опуститься ниже 12 градусов ниже ноля.

По данным регионального МЧС, 2 января на территории Тульской области местами ожидаются слабая метель и небольшой снег. На дорогах гололедица.
 
 
Ветер северо-западный 7−12 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура по области ночью и днем −12…−7?C. Атмосферное давление 740−745 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 07:52 +2
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