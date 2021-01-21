В массовом ДТП с грузовиками на трассе «Крым» под Тулой пострадали два человека

Как сообщалось ранее, в четверг, 21 января, на 205-м километре трассы «Крым» столкнулись три грузовика – самосвал Shacman, тягач Peterbilt и MAN.

По данным корреспондента Myslo, следовавший в сторону Москвы самосвал выехал на встречную полосу, врезался в ехавший в сторону Белгорода американский тягач и двигавшийся позади него MAN.

При столкновении у самосвала оторвало кабину, в которой находились водитель и пассажир. Они были госпитализированы с травмами, водитель находится в тяжёлом состоянии.

Два других большегруза съехали в кювет. Через некоторое время недалеко от места аварии произошло столкновение двух легковушек – предположительно, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима. Никто не пострадал.

Аслан Моргоев, водитель грузовика Peterbilt рассказал, что пытался уйти от столкновения, но не успел.

Аслан Моргоев - Я двигался в своей полосе, самосвал ехал по встречной. Видимо, его занесло и он полетел на меня. Я пытался уйти вправо, но не успел и столкнулся с ним.

На момент публикации на месте ДТП образовалась большая пробка в сторону Белгорода, которая растянулась на несколько километров. Окончательную причину и обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.