новости
новости
Регистрация
Трасса М-2 «Крым» в Тульской области перекрыта из-за двух загоревшихся фур
Фото и видео Максима Шипилова.

Трасса М-2 «Крым» в Тульской области перекрыта из-за двух загоревшихся фур

Жуткая авария произошла в районе деревни Солова. Водители погибли.

Вечером 15 августа примерно на 221-м км автодороги М-2 «Крым»  произошло серьезное ДТП. В районе деревни Солова Щекинского района столкнулись две фуры. Об этом корреспонденту Myslo сообщил очевидец происшествия Максим Шипилов.
 
После удара оба транспортных средства загорелись. Кроме того, их развернуло так, что они полностью перекрыли федеральную трассу.
 
По информации на момент публикации новости, оба водителя большегрузов погибли. На место прибыли пожарные, сотрудники ГИБДД и медики.
 
По предварительным данным, сначала произошло попутное столкновение двух следовавших в направлении Орла фур. После удара одну из них вынесло на встречную полосу, где в тот момент находился третий большегруз.
 
«Сразу после столкновения раздался взрыв и обе машины загорелись. У водителей не было шансов на спасение», - рассказал очевидец происшествия.
 

 
Обновлено в 00.03: добавлено видео, актуализирован заголовок, добавлен комментарий  очевидца.
Галерея
Трасса М-2 «Крым» в Тульской области перекрыта из-за двух горящих фур, Фото: 1
Трасса М-2 «Крым» в Тульской области перекрыта из-за двух горящих фур, Фото: 2
Трасса М-2 «Крым» в Тульской области перекрыта из-за двух горящих фур, Фото: 3
Трасса М-2 «Крым» в Тульской области перекрыта из-за двух горящих фур, Фото: 4
Трасса М-2 «Крым» в Тульской области перекрыта из-за двух горящих фур, Фото: 5
Трасса М-2 «Крым» в Тульской области перекрыта из-за двух горящих фур, Фото: 6
Трасса М-2 «Крым» в Тульской области перекрыта из-за двух горящих фур, Фото: 7
Трасса М-2 «Крым» в Тульской области перекрыта из-за двух горящих фур, Фото: 8
показать все фотографии
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
вчера, в 23:35 0
Другие статьи по темам
Событие
дтппроисшествияперекрыта федеральная трасса
Место
Тульская областьЩекинский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области завершился второй этап обязательной вакцинации
В Тульской области завершился второй этап обязательной вакцинации
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.