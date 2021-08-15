Трасса М-2 «Крым» в Тульской области перекрыта из-за двух загоревшихся фур

Фото и видео Максима Шипилова.

Вечером 15 августа примерно на 221-м км автодороги М-2 «Крым» произошло серьезное ДТП. В районе деревни Солова Щекинского района столкнулись две фуры. Об этом корреспонденту Myslo сообщил очевидец происшествия Максим Шипилов.

После удара оба транспортных средства загорелись. Кроме того, их развернуло так, что они полностью перекрыли федеральную трассу.

По информации на момент публикации новости, оба водителя большегрузов погибли. На место прибыли пожарные, сотрудники ГИБДД и медики.

По предварительным данным, сначала произошло попутное столкновение двух следовавших в направлении Орла фур. После удара одну из них вынесло на встречную полосу, где в тот момент находился третий большегруз.

«Сразу после столкновения раздался взрыв и обе машины загорелись. У водителей не было шансов на спасение», - рассказал очевидец происшествия.

Обновлено в 00.03: добавлено видео, актуализирован заголовок, добавлен комментарий очевидца.