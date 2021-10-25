В Тульской области в лесопосадке нашли спрятанный труп 21-летнего парня: водитель соврал, что сбил кабана

В распоряжении Myslo оказались записи с камеры видеонаблюдения, на которых видно, что водитель возвращался на место ДТП несколько раз.

Пропал или погиб?

Вечером 16 октября житель поселка Пахомово Дмитрий Нехорошев ушел в гости к друзьям в поселок Шеверняево. Между населенными пунктами всего пара километров.

21-летний парень не вернулся домой, и наутро его мать Наталья стала обзванивать друзей. Все говорили, что в тот же вечер Дима ушел, а где он сейчас, не знают и собираются на его поиски. Женщина позвонила в полицию, там ей ответили, что Дмитрий в сводках не фигурирует.

Один из родственников Натальи работает в магазине на выезде из Шеверняево. Узнав, что ищут Дмитрия, он рассказал, что в ночь исчезновения парня напротив магазина было какое-то ДТП, которое попало в поле зрения камер видеонаблюдения.

«Мы сразу же поехали туда. В кювете лежало поваленное дерево, вокруг осколки стекла и обломки от машины. На асфальте метрах в 60 от этого места — лужа крови. Я сразу поняла, что это Димкина. Мы всё вокруг обыскали, но больше ничего не нашли», — рассказала Наталья.

О ДТП и крови на асфальте сообщили в полицию. Сотрудники выехали на место происшествия и осмотрели его. Ничего нового не обнаружили. Матери посоветовали надеяться на лучшее: «Да загулял он. Придет!»

Просмотр записи с камеры видеонаблюдения дал небольшие зацепки: она захватывает только небольшую часть дороги, участок не освещен и каких-то подробностей разглядеть невозможно. Однако камера пишет со звуком.

Сначала слышно автомобиль, затем визг тормозов, сразу удар, звук заноса и скрежет покрышек по асфальту. В кадре появляются фары, которые уходят в кювет, снова слышится второй удар и вой клаксона.

Интересно, что фары горят ровно до того момента, пока на дороге не появляется встречная машина. Они тут же гаснут, словно водитель не хотел, чтобы его заметили (хотя, может, это просто совпадение).

Через несколько секунд фары снова зажигаются и вскоре опять гаснут. По дороге вновь проезжает автомобиль. Спустя пару минут клаксон наконец затихает и слышен скрежет металла, похожий на открывшуюся дверь. Дальше — тишина.

Примерно через семь минут на место подъехал грузовик с кунгом. Отметим, что он ехал медленно, словно люди что-то (или кого-то) искали. Они были с фонариками и, похоже, что в какой-то спецодежде со светоотражающими элементами.

Затем на месте появилась легковушка, которая остановилась прямо перед грузовиком. Оба автомобиля уехали в 23.06, а в 23.19 приехала легковая машина. Деталей не видно, поэтому сложно сказать — та же самая или другая. Водители пообщались несколько минут, и автомобиль уехал. Через некоторое время на место прибыл эвакуатор с манипулятором, который увез попавший в ДТП автомобиль.

Кроме того, утром на место аварии трижды приезжала ГАЗель. Водитель этого авто тоже словно искал что-то на месте аварии, в том числе ходил в ту сторону, где сбили пешеходов и где позднее найдут тело Дмитрия Нехорошева…

По словам матери погибшего, полицейские долго опрашивали друзей Димы. Те не отрицали, что выпивали, но уверяли — парень ушел домой. Наталье велели писать заявление о пропаже сына. Когда женщина была в райотделе, позвонил кто-то из друзей Дмитрия и сказал, что тело найдено.

Наталья, мать Дмитрия Нехорошева – Нашли Диму в лесопосадке, метрах в десяти от дороги, прямо напротив того места, где его сбили. Он был без обуви — кроссовки куда-то пропали… Меня на место не пустили, но я знаю, что у сына очень сильные травмы. Дима был прикрыт какой-то пленкой и разным хламом. Мой сын пролежал там сутки.

Через несколько часов после обнаружения тела в полицию привезли подозреваемого — им оказался 61-летний Юрий Р.

Свой разбитый Range Rover той ночью он доставил на эвакуаторе во двор к своему хорошему знакомому. Предположительно, приятелю и водителю эвакуатора Юрий сказал, что сбил то ли кабана, то ли собаку.

Предполагается, что к моменту приезда полицейских машина была тщательно отмыта от следов наезда.

Свидетель ничего не помнит

В ту ночь Дмитрий шел домой не один, с ним был его друг Александр. Но парень утверждает, что ровным счетом ничего не помнит, даже того момента, когда они выходили из дома друзей – слишком пьяные были.

«Проснулся я около трассы, кажется, в какой-то луже. Сестра говорит, что я ей звонил в 23.08. Больше ничего не помню. Думал, что Димка у друга остался… Так и сказал Димкиной маме, когда она мне звонила. У меня тоже повреждения: что-то с поясницей, локтем и большая шишка на голове, пятый день не проходит. Наверное, меня тоже задел автомобиль», — рассказал Александр.

В этой истории есть еще несколько темных пятен:

Неужели водители и пассажиры приезжавших на место происшествия машин не обратили внимания на следы крови на асфальте?

По какой причине никто из них не вызвал на место ДПС?

Неясно, как друг Дмитрия, тоже пострадавший в аварии, не заметил разбитый Range Rover, другие машины? И почему никто не увидел второго пострадавшего на месте ДТП?

Почему знакомый Юрия Р. не сообщил в ГИБДД, что тот якобы сбил кабана (напомним, за наезд на дикое животное закон предусматривает ответственность)?

И главное: кто спрятал тело погибшего Димы?

В полиции на запрос Myslo сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Хочется верить, что во время расследования будут найдены ответы на все имеющие отношение к трагедии вопросы.

Мать погибшего терзают страшные догадки:

«Вот, честное слово, мое сердце не винит этого человека за то, что он сбил моего сына. Но я и мой муж не понимаем, как он мог увидеть Диму, а потом оттащить его в овраг и спрятать… Потом он мне звонил. Представился „я тот человек, который сбил вашего сына“ и предлагал оплатить расходы. Но мне не нужны деньги — у Димки миллион друзей, и они помогли. Еще этот человек говорит, что это не он оттащил Диму в лес… Как собаку, спрятал в овраге, мой сын там сутки лежал!

Вдруг он еще какое-то время был жив и его можно было спасти?»

Корреспондент Myslo связался по телефону с виновником аварии Юрием Р., но мужчина отказался от комментариев.

Судьба нашла?

Стоит упомянуть еще одну деталь. Погибший в аварии Дмитрий Нехорошев чуть меньше года назад чудом выжил в жутком ДТП.

Ночью 13 декабря 2020 года на 154-м км автодороги Егорьевск – Коломна – Кашира – Ненашево в Заокском районе произошла авария . В ГИБДД сообщили, что 20-летний водитель Ford Focus не справился с управлением и машина улетела в кювет. Погибли водитель и 28-летний молодой человек. Еще один пассажир выжил и был доставлен в больницу. Этим пассажиром был Дмитрий Нехорошев.

И вот ровно через десять месяцев «судьба нашла» его.