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Что творится на месте страшной аварии в Тульской области: фото с места происшествия

Что творится на месте страшной аварии в Тульской области: фото с места происшествия

В аварии с грузовиками погибли четыре человека.

Myslo публикует фотографии с места ДТП, которое произошло в Веневском районе. Напомним, утром 23 сентября на трассе Р-22 «Каспий» столкнулись три грузовика — Scania, Mercedes и Foton.

Погибли четыре человека: трое мужчин (двое находились в Mercedes, один в Foton) и женщина (была в Mercedes). Пострадал также водитель Scania, ему оказали помощь на месте.

По предварительным данным, Mercedes выехал на полосу встречного движения, где врезался в Foton. Scania из-за большой массы не смогла полностью затормозить и врезалась в Foton сзади.
 

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).
 
Прокуратура Тульской области организовала проверку.
Галерея
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 1
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 2
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 3
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 4
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 5
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 6
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 7
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 8
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 9
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 10
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 11
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 12
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 13
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 14
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 15
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 16
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 17
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 18
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 19
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 20
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 21
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 22
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 23
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 24
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 25
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 26
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 27
Смертельное ДТП с грузовиками под Тулой, Фото: 28
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:42 +1
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