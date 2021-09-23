Что творится на месте страшной аварии в Тульской области: фото с места происшествия

В аварии с грузовиками погибли четыре человека.

Myslo публикует фотографии с места ДТП, которое произошло в Веневском районе. Напомним, утром 23 сентября на трассе Р-22 «Каспий» столкнулись три грузовика — Scania, Mercedes и Foton.

Погибли четыре человека: трое мужчин (двое находились в Mercedes, один в Foton) и женщина (была в Mercedes). Пострадал также водитель Scania, ему оказали помощь на месте.

По предварительным данным, Mercedes выехал на полосу встречного движения, где врезался в Foton. Scania из-за большой массы не смогла полностью затормозить и врезалась в Foton сзади.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Прокуратура Тульской области организовала проверку.