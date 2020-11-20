новости
новости
Регистрация
Мать расстрелянного алексинца: «Сын умер у меня на руках»

Мать расстрелянного алексинца: «Сын умер у меня на руках»

Женщина уверена, что произошедшее — это месть за события ноября прошлого года.

Корреспонденту Myslo удалось связаться с матерью Романа Волошина, который был застрелен рядом с домом вечером 19 ноября. Когда в молодого человека стреляли, женщина находилась дома.

«Я слышала три-четыре хлопка. Потом в домофон позвонил друг Ромы, с которым он в тот момент был, и сказал: „Теть Лен, с Ромой беда — в него стреляли“. Я выбежала на улицу. Он очень тяжело дышал, и я сразу всё поняла… Он умер у меня на руках», — рассказала Елена Волошина журналисту Myslo.

Мать Романа уверена, что убийство — месть за события, которые произошли в ноябре прошлого года. О том, поступали ли в последнее время в адрес Романа угрозы, она не знает.

«Он мне ничего про угрозы не говорил. Он храбрый мальчик и не стал бы прятаться, даже если бы что-то и было. Эти люди были озлоблены, и криминалитет там присутствует. Но на похоронах [убитого в ноябре 2019 года мужчины] говорили, что мои сыновья не доживут до суда», — добавила Елена Волошина.

Напомним, брат расстрелянного Романа Волошина Станислав проходит по уголовному делу обвиняемым, его будут судить присяжные. Подробности этого дела – здесь.

По словам Елены Волошиной, ее старший сын — ветеран боевых действий, она этим гордилась. «Но следственные органы именно это и ставили ему в вину, мол, он научился убивать и вот убил. Меня целый год не слышат! Стас не был виноват, он не хотел никого убивать. Это была защита!»

Сюжет: Бойня в Алексине
Застрелили в автомобиле: в Алексине убит брат обвиняемого по громкому уголовному делу
Дежурная часть
Застрелили в автомобиле: в Алексине убит брат обвиняемого по громкому уголовному делу
сегодня, в 13:39, 55 7654 3
Бойня в Алексине: судьбу стрелка решат присяжные заседатели
Дежурная часть
Бойня в Алексине: судьбу стрелка решат присяжные заседатели
11 ноября, в 16:30, 51 7659 1
Бойня в Алексине: дело в отношении полицейского-стажера направлено в суд
Дежурная часть
Бойня в Алексине: дело в отношении полицейского-стажера направлено в суд
7 августа 2020, в 16:02, 94 11810 6
Бойня в Алексине: почему полицейский-стажер начал стрелять в людей
Дежурная часть
Бойня в Алексине: почему полицейский-стажер начал стрелять в людей
11 ноября 2019, в 14:04, 346 39980 17
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:17 +4
Другие статьи по темам
Прочее
убийствоАлексинбойнястажерВолошин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки про гололёд: «В Платоновский парк можно только съехать!»
Туляки про гололёд: «В Платоновский парк можно только съехать!»
В Туле на площади Ленина устанавливают ёлку
В Туле на площади Ленина устанавливают ёлку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.