Мать расстрелянного алексинца: «Сын умер у меня на руках»

Корреспонденту Myslo удалось связаться с матерью Романа Волошина, который был застрелен рядом с домом вечером 19 ноября. Когда в молодого человека стреляли, женщина находилась дома.

«Я слышала три-четыре хлопка. Потом в домофон позвонил друг Ромы, с которым он в тот момент был, и сказал: „Теть Лен, с Ромой беда — в него стреляли“. Я выбежала на улицу. Он очень тяжело дышал, и я сразу всё поняла… Он умер у меня на руках», — рассказала Елена Волошина журналисту Myslo.

Мать Романа уверена, что убийство — месть за события, которые произошли в ноябре прошлого года. О том, поступали ли в последнее время в адрес Романа угрозы, она не знает.

«Он мне ничего про угрозы не говорил. Он храбрый мальчик и не стал бы прятаться, даже если бы что-то и было. Эти люди были озлоблены, и криминалитет там присутствует. Но на похоронах [убитого в ноябре 2019 года мужчины] говорили, что мои сыновья не доживут до суда», — добавила Елена Волошина.

Напомним, брат расстрелянного Романа Волошина Станислав проходит по уголовному делу обвиняемым, его будут судить присяжные. Подробности этого дела – здесь.

По словам Елены Волошиной, ее старший сын — ветеран боевых действий, она этим гордилась. «Но следственные органы именно это и ставили ему в вину, мол, он научился убивать и вот убил. Меня целый год не слышат! Стас не был виноват, он не хотел никого убивать. Это была защита!»