Туляки про гололёд: «В Платоновский парк можно только съехать!»

Просто сесть на пятую точку и скатиться с горки прямо к пруду! Сезон катания с горок открыт?

Второй день в Туле дороги скованы гололёдом. По сообщениям синоптиков, за минувшие сутки толщина льда составила 1 мм.

В администрации города рассказали, что сегодня работают 74 единицы техники и 156 рабочих МКУ «Сервисный центр г. Тулы» и «Спецавтохозяйства».

Но, тем не менее, наледь на некоторых участках сохраняется. Так, например, вход в Платоновский парк со стороны улицы Генерала Маргелова оказался опасным! С ледяной горки нереально спуститься, чтобы не получить травм.

Оказалась, не посыпана песком или солью лестница к пешеходной дорожке парка:

Отметим, что на территории самого парка дорожки обрабатывают.

В администрации Тулы нас заверили, что противогололедными материалами вход в парк обработают в самое ближайшее время.

Друзья, расскажите, как ситуация с гололедом в ваших дворах? Борются ли с этим коммунальщики?