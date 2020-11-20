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Туляки про гололёд: «В Платоновский парк можно только съехать!»

Туляки про гололёд: «В Платоновский парк можно только съехать!»

Просто сесть на пятую точку и скатиться с горки прямо к пруду! Сезон катания с горок открыт?

Второй день в Туле дороги скованы гололёдом. По сообщениям синоптиков, за минувшие сутки толщина льда составила 1 мм.

В администрации города рассказали, что сегодня работают 74 единицы техники и 156 рабочих МКУ «Сервисный центр г. Тулы» и «Спецавтохозяйства».

Но, тем не менее, наледь на некоторых участках сохраняется. Так, например, вход в Платоновский парк со стороны улицы Генерала Маргелова оказался опасным! С ледяной горки нереально спуститься, чтобы не получить травм.

Оказалась, не посыпана песком или солью лестница к пешеходной дорожке парка:

Отметим, что на территории самого парка дорожки обрабатывают.

В администрации Тулы нас заверили, что противогололедными материалами вход в парк обработают в самое ближайшее время.

 

Друзья, расскажите, как ситуация с гололедом в ваших дворах? Борются ли с этим коммунальщики?

 

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Гололед в Платоновском парке, Фото: 1
Гололед в Платоновском парке, Фото: 2
Гололед в Платоновском парке, Фото: 3
Гололед в Платоновском парке, Фото: 4
Гололед в Платоновском парке, Фото: 5
Гололед в Платоновском парке, Фото: 6
Гололед в Платоновском парке, Фото: 7
Гололед в Платоновском парке, Фото: 8
Гололед в Платоновском парке, Фото: 9
Гололед в Платоновском парке, Фото: 10
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:20 +7
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