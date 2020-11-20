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В Туле на площади Ленина устанавливают ёлку

В Туле на площади Ленина устанавливают ёлку

32-метровая искусственная ель будет ограждена 3D-забором.

Сегодня, 20 ноября, в Туле на площади Ленина началась установка главной ёлки области. Высота конструкции составит 32 метра, диаметр в основании - 12,5 метра.

Новогодняя ель будет состоять из 4,5 тысячи елочных лап из искусственной хвои. Верхушку увенчает световая конструкция «Кремлевская звезда».

Общее число праздничных украшений – 4,5 тысячи разноцветных шаров и 70 гирлянд с возможностью 3D программирования. В этом году разработано свыше 70 различных световых программ, которые поочередно будут сменять друг друга.

В основании новогодней ели установят ограждение с 3D изображениями.

Завершить монтаж главной ёлки области планируют к 26 ноября.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:08 0
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