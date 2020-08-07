В Ефремовском районе пьяный водитель устроил жесткое ДТП
В аварии пострадала женщина.
6 августа в 9.30 на 315-м километре автодороги М-4 «Дон» в Ефремовском районе 48-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf врезался в «Ладу Приору». В результате ДТП обе машины оказались сильно повреждены.
Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения (1,637 мг/л).
В аварии пострадала пассажирка Volkswagen — 43-летняя женщина. С различными травмами ее госпитализировали.
Читайте также по теме:
В Туле инспекторы ГИБДД устроят облаву на пьяных водителей
«Пьяные» ДТП в Тульской области в цифрах и фактах — инфографика Myslo
Каждое шестое ДТП в Тульской области случается по вине пьяного водителя
Массовые рейды ГИБДД: тульских водителей проверят в режиме «стоп-поток»