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В Ефремовском районе пьяный водитель устроил жесткое ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Ефремовском районе пьяный водитель устроил жесткое ДТП

В аварии пострадала женщина.

6 августа в 9.30 на 315-м километре автодороги М-4 «Дон» в Ефремовском районе 48-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf врезался в «Ладу Приору». В результате ДТП обе машины оказались сильно повреждены.

Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения (1,637 мг/л).

В аварии пострадала пассажирка Volkswagen — 43-летняя женщина. С различными травмами ее госпитализировали.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:03 +2
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