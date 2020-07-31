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Массовые рейды ГИБДД: тульских водителей проверят в режиме «стоп-поток»
Фото из архива Myslo.

Массовые рейды ГИБДД: тульских водителей проверят в режиме «стоп-поток»

Госавтоинспекция объявила месячник борьбы с пьянством на дорогах.

По итогам шести месяцев в Тульской области возросло количество ДТП по вине пьяных водителей. Так, за этот период в регионе произошло 129 аварий, в которых 35 человек погибли и 161 получили травмы различной степени тяжести.
 
Только на территории Тулы случилось 31 ДТП по вине водителей с признаками опьянения, в которых 2 человека погибли и 47 ранены.
 
За 6 месяцев текущего года сотрудники тульской Госавтоинспекции выявили более 2,2 тыс. нетрезвых водителей.
 
Для стабилизации ситуации инспекторы ГИБДД объявляют месячник борьбы с пьянством на дорогах.
Ежедневно в течение всего месяца сотрудники Госавтоинспекции будут устраивать широкомасштабные профилактические мероприятия по сплошным проверкам автотранспорта в режиме «стоп-поток» с максимальным привлечением личного состава ДПС ГИБДД и других служб органов внутренних дел.
 
Кроме того, участковые уполномоченные полиции проведут адресную отработку лиц, лишенных права управления транспортными средствами. Также будут регулярно патрулировать места отдыха и досуга граждан.
 
Мероприятия будут проводиться в каждом районе Тульской области.
Так, сегодня, 31 июля, на территории Кимовского и Куркинского районов сотрудники Госавтоинспекции проведут сплошную проверку водителей на трезвость. В мероприятии примут участие около 8 экипажей ДПС, из них 4 — специализированного взвода ДПС ГИБДД, а также сотрудники других служб органов внутренних дел на обслуживаемой территории.
 
В том случае, если от водителя автомобиля будет исходить запах алкоголя или его поведение не будет соответствовать обстановке, ему будет предложено пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости — и на употребление наркотических веществ.
 
 

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию, позвоните и сообщите эту информацию в дежурную часть ГИБДД.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД
  • по г. Туле: 32−45−00 или 32−45−02,
  • по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54,
  • горячая линия «Нетрезвый водитель» 32−38−38,
  • для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:30 +9
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