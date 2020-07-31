Массовые рейды ГИБДД: тульских водителей проверят в режиме «стоп-поток»

Фото из архива Myslo.

По итогам шести месяцев в Тульской области возросло количество ДТП по вине пьяных водителей. Так, за этот период в регионе произошло 129 аварий, в которых 35 человек погибли и 161 получили травмы различной степени тяжести.

Только на территории Тулы случилось 31 ДТП по вине водителей с признаками опьянения, в которых 2 человека погибли и 47 ранены.

За 6 месяцев текущего года сотрудники тульской Госавтоинспекции выявили более 2,2 тыс. нетрезвых водителей.

Для стабилизации ситуации инспекторы ГИБДД объявляют месячник борьбы с пьянством на дорогах.

Ежедневно в течение всего месяца сотрудники Госавтоинспекции будут устраивать широкомасштабные профилактические мероприятия по сплошным проверкам автотранспорта в режиме «стоп-поток» с максимальным привлечением личного состава ДПС ГИБДД и других служб органов внутренних дел.

Кроме того, участковые уполномоченные полиции проведут адресную отработку лиц, лишенных права управления транспортными средствами. Также будут регулярно патрулировать места отдыха и досуга граждан.

Мероприятия будут проводиться в каждом районе Тульской области.

Так, сегодня, 31 июля, на территории Кимовского и Куркинского районов сотрудники Госавтоинспекции проведут сплошную проверку водителей на трезвость. В мероприятии примут участие около 8 экипажей ДПС, из них 4 — специализированного взвода ДПС ГИБДД, а также сотрудники других служб органов внутренних дел на обслуживаемой территории.

В том случае, если от водителя автомобиля будет исходить запах алкоголя или его поведение не будет соответствовать обстановке, ему будет предложено пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости — и на употребление наркотических веществ.

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию, позвоните и сообщите эту информацию в дежурную часть ГИБДД.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД