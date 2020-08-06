В Туле инспекторы ГИБДД устроят облаву на пьяных водителей

Фото из архива Myslo.

В субботу, 8 августа, сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки — будут ловить пьяных водителей.

Напомним, за нетрезвую езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет. При рецидиве водителю грозит уголовное наказание – штраф от 200 до 300 тысяч или до двух лет лишения свободы.

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте пьяного вождения – не оставайтесь равнодушным, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД:

дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00, 32-45-02,

по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,

горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,

для сообщений в WhatsApp, Viber: 8(999)374-36-13.

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