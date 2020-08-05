«Пьяные» ДТП в Тульской области в цифрах и фактах – инфографика Myslo

Инфографика Сергея Коваленко.

За полгода по вине нетрезвых водителей в регионе погибло 35 человек.

Накануне начальник тульской Госавтоинспекции Вячеслав Лопатников озвучил статистику по «пьяным» ДТП в регионе: за шесть месяцев 2020 года по вине нетрезвых водителей случилось 129 ДТП, в которых 35 человек погибли и 161 — пострадали.

Только на территории Тулы нетрезвые автомобилисты устроили 31 аварию, в которых два человека погибли и 47 получили различные травмы.

Подробные данные — в нашей инфографике: