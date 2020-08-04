Каждое шестое ДТП в Тульской области случается по вине пьяного водителя
Об этом рассказал глава УГИБДД России по Тульской области Вячеслав Лопатников на брифинге для СМИ.
По словам Вячеслава Лопатникова, ведомству удалось стабилизировать ситуацию с аварийностью и переломить негативную тенденцию, существовавшую с начала года.
— По итогам полугодия снижены основные показатели аварийности по вине водителей грузового транспорта, пассажирского и мототранспорта. Отмечается сокращение количества аварий по вине автомобилистов со стажем менее 2 лет. Уменьшилось число наездов на пешеходов, в том числе и на пешеходных переходах.
Одной из главных проблем остается управление транспортом в состоянии опьянения — алкогольного и наркотического. Хотя и здесь есть повод для оптимизма. Если в первом квартале 2020 года по вине пьяных водителей совершалось каждое четвертое ДТП, то сейчас — каждое шестое.
Основными виновниками нетрезвых ДТП являются мужчины.
От общего числа зарегистрированных происшествий это 93,8%.
При этом увеличилось количество аварий по вине нетрезвых водителей-женщин. В текущем году это 6%.
Каждое третье «пьяное» ДТП происходит с 20.00 до 2.00.
ГИБДД регулярно проводит профилактические мероприятия по массовой проверке водителей. В ходе 400 рейдов установлено 189 пьяных водителей. При надзоре за дорожным движением выявлено более 2000 пьяных автомобилистов. Это на четверть больше аналогичного периода прошлого года.
За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения возбуждено 250 уголовных дел. На данный момент 226 человек осуждены. Из них 46 приговорены к реальным срокам — лишению свободы.
— Нами проведена адресная обработка более 10 тысяч объектов притяжения населения — клубы, кафе, ночные магазины, ДК в удаленных населенных пунктах.
На автодорогах местного значения и отработке отдаленных населенных пунктов создано более 600 смешанных нарядов. Принято решение о задействовании всех служб в профилактике данного вида нарушений, — рассказал Вячеслав Лопатников.
Он рассказал, что в ведомстве создана горячая линия по борьбе с нетрезвыми водителями.
— Также мы получаем информацию о фактах управления и отрабатываем их адресно. От водителей, сотрудников частных охранных предприятий, ночных магазинов получено 78 сообщений, из которых 40 были отработаны. Пьяные водители были задержаны и привлечены к ответственности.
Напомним, в августе ГИБДД объявило месячник борьбы с пьянством на дорогах. Ежедневно в течение всего месяца сотрудники Госавтоинспекции будут устраивать широкомасштабные профилактические мероприятия по сплошным проверкам автотранспорта в режиме «стоп-поток» с максимальным привлечением личного состава ДПС ГИБДД и других служб органов внутренних дел.
Кроме того, участковые уполномоченные полиции проведут адресную отработку лиц, лишенных права управления транспортными средствами. Также будут регулярно патрулировать места отдыха и досуга граждан. Мероприятия будут проводиться в каждом районе Тульской области.
- Пьянство — это абсолютное зло. Человек, севший за руль в таком виде, является потенциальным преступником, ведь последствия езды в нетрезвом виде мы только можем предполагать, — заявил глава УГИБДД.
Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию, позвоните и сообщите эту информацию в дежурную часть ГИБДД.
Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД
- по г. Туле: 32−45−00 или 32−45−02,
- по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54,
- горячая линия «Нетрезвый водитель» 32−38−38,
- для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13.