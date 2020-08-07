В Туле зафиксировано аномально высокое атмосферное давление

А в Москве и вовсе установлен антирекорд.

В Туле сегодня наблюдается повышенное атмосферное давление. Как сообщили Myslo синоптики Тульского гидрометцентра, барометры зафиксировали 750,2 гПа при норме 744гПа. Это связано с антициклоном.

Завтра, 8 августа, в регионе также ожидается повышенное атмосферное давление.

Отметим, что в столице сегодня и вовсе зафиксирован антирекорд.

– В шесть часов утра атмосферное давление в Москве, на ВДНХ, повысилось до 1006,3 гПа (755 мм ртутного столба), что равняется значению самого высокого давления для этого дня, которое наблюдалось в 1996 году. Стараниями антициклона давление продолжало расти, и в девять утра оно составило 1007,1 гПа (755,5 мм ртутного столба). А это значит, что установлен новый метеорологический рекорд, — сообщается на сайте Московского метеобюро.

Отметим, что перепады давления могут влиять на самочувствие метеозависимых людей.