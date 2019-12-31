Громкие пожары 2019 года в Тульской области

Фото из архива публикаций Myslo

При пожаре на проспекте Ленина в Туле пострадали четыре человека

Вечером 13 января в доме № 157 на проспекте Ленина в Туле произошел серьезный пожар . Загорелась квартира на 3 этаже.

К моменту приезда огнеборцев из окна жилища било открытое пламя. Для того, чтобы проникнуть в квартиру, сотрудникам МЧС пришлось в том числе использовать автолестницу.

Из-за сильного задымления были эвакуированы практически все жильцы подъезда. В результате происшествия пострадали четыре человека. Пострадавших госпитализировали с отравлением угарным газом, а некоторых - с ожогами.

Пожар в тульском супермаркете BILLA

21 февраля в Туле в девятиэтажном доме на Красноармейском проспекте, 16 произошел пожар. Об этом в 12.02 сообщили в службу спасения. Открытое горение было ликвидировано в 12.14.

На месте происшествия работают восемь пожарных расчетов. Возгорание произошло, предположительно, на втором этаже, где находится офисное помещение супермаркета BILLA.

В ходе тушения пожара сотрудники МЧС вывели из дома и помещения магазина 86 человек, среди которых четверо детей, в том числе двое грудных.

В Богородицком районе мстительные воры подожгли дом

Рано утром 18 марта на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре на ул. Дмитрова в пос. Товарковский Богородицкого района. Первый из двух направленных пожарных расчетов прибыл на место в 4.20. На ликвидацию открытого горения ушло 17 минут.

Вскоре в полицию обратилась местная жительница, сообщившая, что пожар в принадлежащем ее покойному мужу доме мог быть умышленным поджогом. В ходе работы по заявлению стражи порядка сначала получили подтверждение этой версии, а вскоре и задержали подозреваемых

При пожаре на ул. Калинина в Туле погибли три человека

Вечером, 22 февраля, в доме № 26 корп. 2 на ул. Калинина в Туле загорелась квартира . По словам очевидцев, к моменту прибытия пожарных из окна жилища на втором этаже било открытое пламя.

В результате ЧП погибли три человека — виновник пожара и пожилые мужчина с женщиной, которые пытались покинуть подъезд, но, предположительно, потеряли сознание на лестничной площадке, после чего скончались от отравления угарным газом.

Поджог: В ночь на 26 апреля в тульском Заречье сгорели 5 автомобилей

В ночь на 26 апреля, на ул. Галкина в Туле произошел серьезный пожар , в результате которого сгорели и пострадали от огня сразу пять автомобилей: две «Дэу Нексии», «Лада-Приора», «Лифан-Х60» и «Шевроле-Лаччети». Три автомобиля выгорели полностью, на двух были повреждения от огня.

В том, что это поджог, сомнений нет — сгоревшие машины находились в разных местах. При этом «Приора» была припаркована у ворот детского сада и в непосредственной близости от электроподстанции. Пожарным удалось не допустить более серьезных последствий.

Позднее по факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Во время пожара на кладбище в Алексине сгорели десятки могил Прокурорские работники установили, что 23 апреля в Алексине произошло возгорание сухой растительности. Пожар ликвидировали сотрудники местной пожарной части №28 (28 ПСЧ ФГКУ «19 ОФПС по Тульской области»).



По данным прокуратуры, в пожарной части неправильно обработали информацию о возгорании и не передали ее вовремя пожарным расчетам, осуществляющим тушение сухой травы. Из-за этого произошло неконтролируемое распространение огня, вследствие чего выгорела часть муниципального кладбища «Стопкино». В Туле сожгли три машины семьи депутата

В ночь на 6 мая на улице Краинской в деревне Маслово сгорели три автомобиля — BMW, «Мерседес» и «Опель». По словам очевидцев, пожар произошел около часа ночи.

Непосредственно перед возгоранием рядом с автомобилями находился кто-то посторонний. Кроме того, в пользу версии поджога свидетельствует тот факт, что одна из машин — «Опель» — стояла на расстоянии примерно 10 метров от других.



Также по повреждениям было видно, что все автомобили, предположительно, подожгли со стороны левого переднего колеса.

Пожар в Щекинском ТЦ: в горящем здании заперли двух женщин

Вечером 9 июня на ул. Энергетиков в Щекино загорелся двухэтажный торговый центр «Фатай». Пожар начался в районе крыши или чердака и быстро распространился на значительную площадь.

На первом этаже здания находится супермаркет, сотрудники которого успешно покинули помещение. Но, судя по всему, не убедились, что наружу вышли все. Внутри горящего торгового центра оказались заперты жительница Щекино Евгения Исаева и ее мама…

закрыли в горящем торговом центре «Фатай», сотрудники щекинской прокуратуры провели проверку. Установлено, что причиной возгорания стали кровельные работы, проводимые одним из арендаторов с нарушениями Правил противопожарного режима. После публикации Myslo о женщинах, которых, сотрудники щекинской прокуратуры провели проверку. Установлено, что причиной возгорания стали кровельные работы, проводимые одним из арендаторов с нарушениями Правил противопожарного режима.

Крупный пожар в Заречье: в выгоревшем доме нашли оружие и боеприпасы

Вечером 28 сентября в районе поворота с ул. Судейского на ул. Речную в Туле произошел серьезный пожар. Сгорел дом и три автомобиля. По предварительной информации, сначала загорелась одна из припаркованных рядом с домом машин, затем пламя перекинулось на жилище и два других авто.



По словам местных жителей, в доме живет мужчина, который то ли коллекционирует автохлам, то ли занимается его ремонтом.



Как сообщил Myslo информированный источник, после пожара в жилище был найден целый арсенал: пистолеты, револьвер, ружья, большая ёмкость с порохом. Позднее выяснилось, что часть оружия не была приспособлена для стрельбы боевыми патронами, а на другую у владельца есть разрешение.