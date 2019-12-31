Громкие пожары 2019 года в Тульской области
Подборка громких пожаров ушедшего года по версии Myslo.ru.
При пожаре на проспекте Ленина в Туле пострадали четыре человека
Пожар в тульском супермаркете BILLA
21 февраля в Туле в девятиэтажном доме на Красноармейском проспекте, 16 произошел пожар. Об этом в 12.02 сообщили в службу спасения. Открытое горение было ликвидировано в 12.14.
На месте происшествия работают восемь пожарных расчетов. Возгорание произошло, предположительно, на втором этаже, где находится офисное помещение супермаркета BILLA.
В ходе тушения пожара сотрудники МЧС вывели из дома и помещения магазина 86 человек, среди которых четверо детей, в том числе двое грудных.
В Богородицком районе мстительные воры подожгли дом
При пожаре на ул. Калинина в Туле погибли три человека
Поджог: В ночь на 26 апреля в тульском Заречье сгорели 5 автомобилей
Во время пожара на кладбище в Алексине сгорели десятки могил
Прокурорские работники установили, что 23 апреля в Алексине произошло возгорание сухой растительности. Пожар ликвидировали сотрудники местной пожарной части №28 (28 ПСЧ ФГКУ «19 ОФПС по Тульской области»).
По данным прокуратуры, в пожарной части неправильно обработали информацию о возгорании и не передали ее вовремя пожарным расчетам, осуществляющим тушение сухой травы. Из-за этого произошло неконтролируемое распространение огня, вследствие чего выгорела часть муниципального кладбища «Стопкино».
В Туле сожгли три машины семьи депутата
В ночь на 6 мая на улице Краинской в деревне Маслово сгорели три автомобиля — BMW, «Мерседес» и «Опель». По словам очевидцев, пожар произошел около часа ночи.
Непосредственно перед возгоранием рядом с автомобилями находился кто-то посторонний. Кроме того, в пользу версии поджога свидетельствует тот факт, что одна из машин — «Опель» — стояла на расстоянии примерно 10 метров от других.
Также по повреждениям было видно, что все автомобили, предположительно, подожгли со стороны левого переднего колеса.
Пожар в Щекинском ТЦ: в горящем здании заперли двух женщин
Вечером 9 июня на ул. Энергетиков в Щекино загорелся двухэтажный торговый центр «Фатай». Пожар начался в районе крыши или чердака и быстро распространился на значительную площадь.
Крупный пожар в Заречье: в выгоревшем доме нашли оружие и боеприпасы
Вечером 28 сентября в районе поворота с ул. Судейского на ул. Речную в Туле произошел серьезный пожар. Сгорел дом и три автомобиля. По предварительной информации, сначала загорелась одна из припаркованных рядом с домом машин, затем пламя перекинулось на жилище и два других авто.
По словам местных жителей, в доме живет мужчина, который то ли коллекционирует автохлам, то ли занимается его ремонтом.
Как сообщил Myslo информированный источник, после пожара в жилище был найден целый арсенал: пистолеты, револьвер, ружья, большая ёмкость с порохом. Позднее выяснилось, что часть оружия не была приспособлена для стрельбы боевыми патронами, а на другую у владельца есть разрешение.