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В Щекино загорелся торговый центр: фоторепортаж
Фото Сергея Старикова

В Щекино загорелся торговый центр: фоторепортаж

Загорелся второй этаж торгового центра «Фатай», который располагается на улице Энергетиков.

На месте пожара работают пожарные расчеты и автолестница. Из-под крыши ТЦ валит черный дым, также видны языки пламени. 
 
 
Сообщение о возгорании поступило в ЦУКС в 17.55, 9 июня. Загорелась кровля двухэтажного ТЦ «Фатай» на улице Энергетиков в Щекино.
 
Во время пожара в здании находились люди. 20 человек были эвакуированы, по информации на настоящий момент пострадавших нет. На месте работают 4 автоцистерны и 2 автолестницы, ОГ ЦУКС. Горение происходит на 2500 м. кв. Задействованы дополнительные силы тульского пожарно-спасательного гарнизона.
 
 
 
К тушению привлечено 44 человека и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России – 39 человек и 13 единиц техники. 
 
 
На улице собралось очень много очевидцев. Пожар привлек внимание местных жителей. 
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 19:01 +1
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