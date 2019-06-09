В Щекино загорелся торговый центр: фоторепортаж

На месте пожара работают пожарные расчеты и автолестница. Из-под крыши ТЦ валит черный дым, также видны языки пламени.

Сообщение о возгорании поступило в ЦУКС в 17.55, 9 июня. Загорелась кровля двухэтажного ТЦ «Фатай» на улице Энергетиков в Щекино.

Во время пожара в здании находились люди. 20 человек были эвакуированы, по информации на настоящий момент пострадавших нет. На месте работают 4 автоцистерны и 2 автолестницы, ОГ ЦУКС. Горение происходит на 2500 м. кв. Задействованы дополнительные силы тульского пожарно-спасательного гарнизона.

К тушению привлечено 44 человека и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России – 39 человек и 13 единиц техники.

На улице собралось очень много очевидцев. Пожар привлек внимание местных жителей.