Крупный пожар на ул. Калинина в Туле: семья погорельцев просит о помощи

Фото и видео Сергея Старикова.

Квартира выгорела полностью. Огонь не оставил ничего, кроме стен, ванной и туалета.

Вечером, 22 февраля, в доме №26 корп. 2 на ул. Калинина в Туле загорелась квартира. По словам очевидцев, к моменту прибытия пожарных из окна жилища на втором этаже било открытое пламя.

В результате ЧП погибли три человека - виновник пожара и пожилые мужчина с женщиной, которые пытались покинуть подъезд, но, предположительно, потеряли сознание на лестничной площадке, после чего скончались от отравления угарным газом.

Семья, которая прописана и жила в квартире, где начался пожар, обратилась в редакцию Myslo, с просьбой предать огласке их обращение к общественности об оказании любой посильной помощи. Подробнее - в нашем видеосюжете.