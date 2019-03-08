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Крупный пожар на ул. Калинина в Туле: семья погорельцев просит о помощи
Фото и видео Сергея Старикова.

Крупный пожар на ул. Калинина в Туле: семья погорельцев просит о помощи

Квартира выгорела полностью. Огонь не оставил ничего, кроме стен, ванной и туалета.

Вечером, 22 февраля, в доме №26 корп. 2 на ул. Калинина в Туле загорелась квартира. По словам очевидцев, к моменту прибытия пожарных из окна жилища на втором этаже било открытое пламя. 
 
В результате ЧП погибли три человека - виновник пожара и пожилые мужчина с женщиной, которые пытались покинуть подъезд, но, предположительно, потеряли сознание на лестничной площадке, после чего скончались от отравления угарным газом.
 
Семья, которая прописана и жила в квартире, где начался пожар, обратилась в редакцию Myslo, с просьбой предать огласке их обращение к общественности об оказании любой посильной помощи. Подробнее - в нашем видеосюжете.
 

 
 

Номер карты Сбербанка 2202 2024 9907 1110, получатель Ершова Елена Игоревна. Контактный телефон: +7 953 425 85 98.

 

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Последствия крупного пожара на ул. Калинина в Туле, Фото: 1
Последствия крупного пожара на ул. Калинина в Туле, Фото: 2
Последствия крупного пожара на ул. Калинина в Туле, Фото: 3
Последствия крупного пожара на ул. Калинина в Туле, Фото: 4
Последствия крупного пожара на ул. Калинина в Туле, Фото: 5
Последствия крупного пожара на ул. Калинина в Туле, Фото: 6
Последствия крупного пожара на ул. Калинина в Туле, Фото: 7
Последствия крупного пожара на ул. Калинина в Туле, Фото: 8
Последствия крупного пожара на ул. Калинина в Туле, Фото: 9
Последствия крупного пожара на ул. Калинина в Туле, Фото: 10
Последствия крупного пожара на ул. Калинина в Туле, Фото: 11
Последствия крупного пожара на ул. Калинина в Туле, Фото: 12
Последствия крупного пожара на ул. Калинина в Туле, Фото: 13
Последствия крупного пожара на ул. Калинина в Туле, Фото: 14
Последствия крупного пожара на ул. Калинина в Туле, Фото: 15
Последствия крупного пожара на ул. Калинина в Туле, Фото: 16
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 20:07 +3
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