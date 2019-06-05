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Прокуратура назвала причины серьезного пожара на алексинском кладбище «Стопкино»
Фото Сергея Старикова.

Прокуратура назвала причины серьезного пожара на алексинском кладбище «Стопкино»

По факту возгорания была проведена проверка.

Прокурорские работники установили, что 23 апреля в Алексине произошло возгорание сухой растительности. Пожар ликвидировали сотрудники местной пожарной части №28 (28 ПСЧ ФГКУ «19 ОФПС по Тульской области»).

По данным прокуратуры, в пожарной части неправильно обработали информацию о возгорании и не передали ее вовремя пожарным расчетам, осуществляющим тушение сухой травы. Из-за этого произошло неконтролируемое распространение огня, вследствие чего выгорела часть муниципального кладбища «Стопкино».

Начальнику пожарной части внесено представление, по результатам рассмотрения которого двум должностным лицам ПЧ объявили выговоры.

 

Корреспондент Myslo выезжал на сгоревшее кладбище в Алексине. Огнем уничтожено порядка 50 могил, а если учесть те, за которыми давно никто не ухаживал, можно говорить и о ста. Часть могил чудесным образом уцелели.

Галерея
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 1
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 2
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 3
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 4
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 5
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 6
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 7
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 8
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 9
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 10
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 11
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 12
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 13
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 14
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 15
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 16
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 17
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 18
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 19
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 20
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 21
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 22
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 23
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 24
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 25
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 26
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 27
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 28
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 29
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 30
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 31
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 32
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 33
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 34
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 35
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 36
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 37
Сгоревшее кладбище в Алексине, Фото: 38
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 18:30 +2
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