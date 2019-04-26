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Поджог: В ночь на 26 апреля в тульском Заречье сгорели 5 автомобилей
Фото Антона Грибцова и Сергея Старикова.

Поджог: В ночь на 26 апреля в тульском Заречье сгорели 5 автомобилей

По всему видно, что это умышленный поджог: машины стояли в разных местах.

Сегодня ночью в тульском Заречье случился серьезный пожар, в результате которого сгорели и пострадали от огня сразу пять автомобилей: две «Дэу Нексии», «Лада-Приора», «Лифан-Х60» и «Шевроле-Лаччети». Три автомобиля выгорели полностью, на двух есть повреждения от огня.

 

ЧП случилось на улице Галкина в районе дома № 19. Пожар было видно из окон соседних домов. Фото в редакцию Myslo прислал очевидец.

О том, что случилось этой ночью, Myslo рассказали жители дома №19 по ул. Галкина.

Олег Серебряков, местный житель:

Олег Серебряков

- Сегодня под утро, около 4.00, ко мне постучали соседи, сказали, что во дворе горят машины, чтобы я успел отогнать свою. Я и другие соседи выбежали, успели отъехать со стоянки. На месте была уже пожарная охрана, все потушили быстро. Но все же несколько машин сгорели: одна с одной стороны дома, две — с другой. Еще две оплавились, потому что стояли в непосредственной близости от горящих авто. Шансов спасти эти машины не было — автомобили очень быстро выгорают.

В том, что это поджог, сомнений нет — сгоревшие машины находились в разных местах. При этом «Приора» была припаркована у ворот детского сада и в непосредственной близости от электроподстанции. Пожарным удалось не допустить более серьезных последствий.

В полиции сейчас проводят проверку по данному факту, официальные комментарии ожидаем в самое ближайшее время.

Новость дополняется видеорепортажем.

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В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 1
В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 2
В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 3
В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 4
В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 5
В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 6
В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 7
В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 8
В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 9
В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 10
В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 11
В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 12
В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 13
В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 14
В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 15
В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 16
В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 17
В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 18
В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 19
В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 20
В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 21
В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 22
В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 23
В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 24
В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 25
В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 26
В Заречье сгорели 5 машин, Фото: 27
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:03 +1
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