Поджог: В ночь на 26 апреля в тульском Заречье сгорели 5 автомобилей

Фото Антона Грибцова и Сергея Старикова.

По всему видно, что это умышленный поджог: машины стояли в разных местах.

Сегодня ночью в тульском Заречье случился серьезный пожар, в результате которого сгорели и пострадали от огня сразу пять автомобилей: две «Дэу Нексии», «Лада-Приора», «Лифан-Х60» и «Шевроле-Лаччети». Три автомобиля выгорели полностью, на двух есть повреждения от огня.

ЧП случилось на улице Галкина в районе дома № 19. Пожар было видно из окон соседних домов. Фото в редакцию Myslo прислал очевидец.

О том, что случилось этой ночью, Myslo рассказали жители дома №19 по ул. Галкина.

Олег Серебряков, местный житель:

Олег Серебряков - Сегодня под утро, около 4.00, ко мне постучали соседи, сказали, что во дворе горят машины, чтобы я успел отогнать свою. Я и другие соседи выбежали, успели отъехать со стоянки. На месте была уже пожарная охрана, все потушили быстро. Но все же несколько машин сгорели: одна с одной стороны дома, две — с другой. Еще две оплавились, потому что стояли в непосредственной близости от горящих авто. Шансов спасти эти машины не было — автомобили очень быстро выгорают.

В том, что это поджог, сомнений нет — сгоревшие машины находились в разных местах. При этом «Приора» была припаркована у ворот детского сада и в непосредственной близости от электроподстанции. Пожарным удалось не допустить более серьезных последствий.

В полиции сейчас проводят проверку по данному факту, официальные комментарии ожидаем в самое ближайшее время.

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