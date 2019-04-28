Пожар на кладбище в Тульской области: подробности и фоторепортаж

Фото Сергея Старикова.

Корреспондент Myslo выехал на сгоревшее кладбище в Алексине. По его словам, огнем уничтожено порядка 50 могил, а если учесть те, за которыми давно никто не ухаживал, можно говорить и о ста.

Часть могил чудесным образом уцелели.

Со слов местного жителя, который пришел навестить могилу родственника, это уже не первый случай, когда огонь близко подбирается к кладбищу.

Глава администрации МО Алексинский район Павел Фёдоров прокомментировал это происшествие. Приводим его слова:

- Был поджог сухой травы на поле, прилегающему к кладбищу. Территория, откуда началось горение, находится в частной собственности. К сожалению, огонь перекинулся на окраину муниципального кладбища. Выгорела площадь в 120−150 квадратных метров. Под ударом огня оказались порядка 30 могил — в основном там, где сухая трава была очень высокой.

Поджог травы на частном поле привел к уничтожению 7 памятников, 24 оград, 14 деревянных крестов, 39 табличек.

Уже завтра, в понедельник, у нас предстоит серьезный разговор с собственником заброшенного участка. Сам он москвич. Будем разбираться, почему он не производил окос своей территории. Примем все необходимые меры для наказания. В свою очередь, я уже дал распоряжения муниципальным службам, чтобы они окосили потенциально опасные территории в районе кладбища. Даже несмотря на то, что за это должен отвечать собственник, — приводит слова главы района издание «Алексинские вести».