Пожар в Щекинском ТЦ: в горящем здании заперли двух женщин

Фото и видео Сергея Старикова

Напомним, вечером 9 июня на ул. Энергетиков в Щекино загорелся двухэтажный торговый центр «Фатай». Пожар начался в районе крыши или чердака и быстро распространился на значительную площадь.

На первом этаже здания находится супермаркет, сотрудники которого успешно покинули помещение. Но, судя по всему, не убедились, что наружу вышли все. Внутри горящего торгового центра оказались заперты жительница Щекино Евгения Исаева и ее мама…

По словам Евгении, в тот день еще на подходе к ТЦ она обратила внимание на двух мужчин на крыше, ей показалось, ремонтников. Она не придала этому большого значения. Евгения с матерью бродили по торговому залу супермаркета, задержались минут на десять в районе холодильников с колбасами. Там же был еще один покупатель, который вскоре удалился в сторону касс. Девушка с мамой остались возле витрин вдвоем.

Направившись к выходу Евгения с мамой увидели множество брошенных впопыхах корзин и тележек с товарами. Потом вдруг осознали: в торговом зале никого нет — ни продавцов, ни покупателей.

Евгения Исаева – Когда я подошла к уличной двери, то увидела, что там стоит пожарная машина и вовсю поливает. На входе две двери — одна из них была открыта и видимо сломана, а вторая заперта. Паники не было, но это, наверное, потому что мы не видели, что творится снаружи. Думали, что замкнуло что-то, сейчас потушат и все. Я даже видео на телефон успела снять…

Настоящий испуг пришел, когда Евгения и ее мама увидели вторую пожарную машину, подъехавшую к ТЦ. На улице полиция организовала оцепление. Женщины растерялись. Ситуация осложнялась тем, что запертых в магазине людей никто не видел снаружи: всё внимание зевак и пожарных было приковано к полыхающей крыше. И стекавший по стене поток воды мог скрывать их от находившихся на улице людей.

Получив сообщение от Евгении, ее молодой человек Владислав Киршенин бросился к торговому центру.

Владислав Киршенин – Когда пришел, там уже был дым на полнеба, стояли полиция и МЧС. Я подошел к полицейскому и сказал, что внутри здания люди. Он сначала даже не поверил. Сотрудники МЧС тоже сначала не поверили, поэтому мне пришлось показывать им мою переписку с Евгенией. После этого они сбегали за монтировкой, вскрыли дверь и выпустили Женю и ее маму наружу.

По словам Евгении, в момент пожара внутри магазина без перебоев горел свет, а на датчике пожарной охраны только лишь мигал светодиод. Звук пожарной сигнализации звучал очень тихо и, предположительно, его источник находился в другой части здания. В горящем здании она и ее мама провели около 20 минут.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, информация о возгорании в торговом центре на ул. Энергетиков в Щекино поступила 9 июня, в 17.55. Общая площадь горения составила 2500 квадратных метров. Пожар тушили 32 человека и 10 единиц техники, открытое горение удалось ликвидировать лишь через 2,5 часа. Местные жители рассказывают, что проливка здания и разбор завалов продолжались до утра следующего дня. Причину возгорания предстоит установить специалистам.